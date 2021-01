Detienen a hombre que irrumpió en el Capitolio y entró a oficina de Pelosi

Richard Barnett, quien fue fotografiado sentado con el pie en un escritorio en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tras irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos, fue arrestado el viernes, dijeron autoridades policiacas.

Barnett, de 60 años y de Gravette, Arkansas, fue detenido en su estado natal por cargos de entrar y permanecer en terrenos restringidos, entrada violenta y robo de propiedad pública, según un funcionario del Departamento de Justicia, indica NBC News.

Los miembros del Congreso condenaron la violencia y los disturbios, que fueron precedidos por un mitin encabezado por el presidente Donald Trump, quien les dijo a sus partidarios que invadieran el Capitolio desafiando los resultados de las elecciones.

Un reportero del The New York Times escribió en redes sociales que habló con Barnett después de su estancia en la oficina de Pelosi y en un video se jactó de que tomó una carta, pero insistió en que no la robó.

"Es una pena que algo como esto te ponga a la vista del público", dijo el alcalde Kurt Maddox, según KNWA, afiliada de NBC.

"Esta no es la ciudad de Gravette. Esta persona no es quien es Gravette ni quien es la gente", declaró.

Los asesores de Pelosi dijeron que su oficina fue vandalizada el miércoles y confirmaron que le habían robado una computadora portátil de una sala de conferencias. Sin embargo, el equipo solo se usó para presentaciones, dijo un asistente.