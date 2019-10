Detienen a hombre que se atrincheró en un museo del sur de Francia

La policía francesa detuvo este miércoles a un hombre que permaneció atrincherado durante casi cuatro horas en el Museo Arqueológico de la turística localidad de Saint-Raphaël, en el sur de Francia, cuya fachada había amanecido con pintadas amenazantes en árabe, indicó a Efe la Prefectura.



El hombre, de cuya identidad aun no se han facilitado detalles, fue arrestado sin violencia por agentes de los cuerpos especiales de la policía, no iba armado y apenas opuso resistencia, indicó un portavoz de la Prefectura (delegación del Gobierno).



El individuo se había atrincherado en el edificio desde primera hora de la mañana, al parecer tras haber efectuado en su fachada una pintada en la que podía leerse: "El museo se va a transformar en un infierno".



Todo el barrio antiguo de esa localidad turística de la costa mediterránea había sido acordonado por las fuerzas de seguridad, que hicieron un llamamiento a la población a facilitar su trabajo y a no propagar informaciones sin confirmar.



El Museo Arqueológico de la ciudad está construido en un edificio clasificado como Monumento Histórico y es el antiguo presbiterio de la iglesia medieval adyacente, con criptas de 2.000 años de antigüedad.