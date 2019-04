Detienen a mujer en Dubai por llamar "caballo" en Facebook a la esposa de su exmarido

La británica Laleh Shahravesh fue detenida en Dubai, Emiratos Árabes Unidos (EAU), por llamar "caballo" a la mujer de su exmarido en la red social Facebook.



Según confirmó este martes a Efe el ministerio británico de Asuntos Exteriores, el departamento se encuentra al tanto de la situación y está en contacto con las autoridades de EAU para tratar de poner en libertad a Shahravesh.



La mujer, de 55 años, fue retenida en Dubai el pasado 10 de marzo, cuando viajó al país árabe para asistir al funeral de su exmarido, un portugués llamado Pedro Manuel Fialho Correia Dos Santos, con el que estuvo casada 18 años y con quien tiene una hija en común, Paris, de 14 años.



Según el relato que ha proporcionado la organización "Detained in Dubai", que trabaja en el caso de la inglesa, la pareja vivió durante ocho meses en Dubai, antes de que ella regresará al Reino Unido con la menor.



Los comentarios en Facebook se remontan a 2016, cuando, mientras Fialho Correia seguía en EAU, recibió los papeles del divorcio y descubrió en esa red social a la nueva pareja del padre de su hija.



Al enterarse, Laleh escribió en el muro de su marido: "Me dejaste por este caballo. Te has casado con un caballo, idiota", una actuación -difamar por internet- que bajo la legislación del país árabe está penado con hasta dos años de cárcel o una multa de 50.000 libras (57.990 euros).



A pesar de que Shahravesh escribió estos comentarios desde Londres, la mujer de su exmarido, con el que vivía en Dubai, lo denunció ahí.



La hija de la detenida mandó este lunes una carta al primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid Al Maktum, en la que le suplicaba que devolviera el pasaporte confiscado a su madre y la dejara volver a casa.



"No puedo expresar el miedo que sentí, sobre todo habiendo perdido a mi padre solo una semana antes, mientras tenía que preocuparme por perder también a mi madre", escribió la menor sobre el momento de la detención, antes de que regresara sin su progenitora al Reino Unido.



La niña relató en la misiva cómo fueron retenidas cuando ambas llegaron al aeropuerto internacional de Dubai para asistir al funeral de su padre, fallecido el 3 de marzo a los 51 años por un ataque al corazón, y cómo su madre "no tuvo otra opción" que firmar un documento que no entendía, presionada por los gritos de la policía.



El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, expresó durante una reunión con líderes europeos en Luxemburgo la "preocupación" del Gobierno por la situación.



"Nuestros diplomáticos en EAU tienen una gran experiencia en lidiar con este tipo de casos, como el de Matthew Hedges, por lo que está recibiendo el mejor servicio posible", manifestó.



El estudiante británico Matthew Hedges, sentenciado a cadena perpetua en EAU por supuesto espionaje, fue indultado el pasado mes de noviembre.