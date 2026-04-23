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Detienen a sospecho de crimen de Uribe Turbay

Por EFE

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a sospecho de crimen de Uribe Turbay

Buenos Aires, Arg.- La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar en el asesinato del exprecandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

Las autoridades arrestaron "a un ciudadano colombiano sobre quien pesaba un requerimiento de captura a disposición de Interpol. El mismo era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país, como acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá", informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, identificó al detenido como Brayan Ferney Cruz Castillo y subrayó que fue "partícipe en la logística" del asesinato.

"Argentina no es refugio de terroristas. El que las hace, las paga", añadió Monteoliva, a través de una publicación en su perfil de la red social X, en la que anticipó además que ya se iniciaron los trámites para la pronta expulsión del detenido, aunque sin indicar plazos.

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Tanto la ministra como el comunicado del ministerio hicieron referencia a la participación del detenido en un ataque con explosivos, pese a que el ataque contra Uribe Turbay fue con disparos de arma de fuego.

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