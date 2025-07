Diagnostican a Donald Trump insuficiencia venosa crónica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica (IVC), informó este jueves la Casa Blanca. ¿De qué se trata y qué tan peligrosa es?

Se trata de una afección en la cual las venas tienen problemas para retornar la sangre de las piernas al corazón.

Las venas profundas de la pierna son las encargadas de hacer que la sangre fluya de nuevo hacia el corazón. En el caso de las personas que padecen insuficiencia venosa crónica, las venas se debilitan y las válvulas se dañan.

Así, las venas se quedan llenas de sangre, especialmente si la persona pasa mucho tiempo de pie. Por eso las piernas se hinchan.

La edad, antecedentes familiares, obesidad son algunos de los factores de riesgo para la insuficiencia venosa.

El más evidente es la hinchazón de piernas, pero también se presenta un dolor, que puede ser intenso, o calambres, o pesadez en las piernas.

Se presenta picazón u hormigueo. La piel luce irritada, reseca, por la hinchazón. También se pueden presentar úlceras o heridas en las piernas y tobillos que tardan en sanar.

La enfermedad suele empeorar con el tiempo, pero el pronóstico mejora entre más a tiempo se detecta.

Se trata de una enfermedad muy común que se presenta aproximadamente en uno de cada tres adultos, de acuerdo con la Clínica Cleveland. Por lo general, afecta a personas mayores de 50 años.

Además de cambios en el estilo de vida, procurar no pasar tanto tiempo parado, o elevar las piernas, se pueden recetar algunos antibióticos, anticoagulantes, para ayudar al flujo de la sangre.

En casos extremos, se puede requerir de una cirugía para cortar las venas problemáticas, extirparlas o bloquearlas.

También se puede realizar un bypass venoso, en el que el médico toma un fragmento de una vena sana de otra parte del cuerpo y lo utiliza para desviar la sangre alrededor de la vena dañada.

De acuerdo con Clínica Cleveland, "la IVC no suele ser mortal ni requerir amputación. Sin embargo, es una enfermedad progresiva que puede causar molestias, dolor y reducir la calidad de vida. El tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida".

De acuerdo con la información proporcionada este jueves por la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump goza de "excelente salud" y en los estudios que se le realizaron no se observaron "indicios de trombosis venosa profunda ni enfermedad arterial", como tampoco señales de "insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal ni enfermedad sistémica".

Calificó como "especulaciones" los informes sobre los "hematomas y la hinchazón en las piernas" del mandatario de 79 años, que fue evaluado "exhaustivamente" por su equipo médico.