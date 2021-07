Dictan detención preventiva para el millonario indio vinculado a red de pornografía

NUEVA DELHI (EFE).- Un tribunal de la India dictó este viernes la detención preventiva del millonario británico de origen indio Raj Kundra, acusado de formar parte de una red de creación de contenido sexual en el país asiático donde la pornografía es ilegal.



La Policía de Bombay había pedido autorización para mantener al reconocido empresario y esposo de la actriz india Shilpa Shetty bajo arresto hasta el próximo 27 de julio, tras haberlo detenido el pasado lunes, informó la agencia de noticias local ANI.

Kundra fue arrestado como "conspirador clave" en el caso, que involucra la realización de películas pornográficas y su publicación en aplicaciones en línea para dispositivos móviles, y su captura ha ocupado titulares en los medios indios.

Según los investigadores, esta red engañaba a mujeres con la promesa de participar en producciones de televisión, y finalmente eran forzadas a participar en videos de contenido sexual.

"La División de Delitos registró un caso en febrero sobre la publicación de películas pornográficas. Se descubrió que artistas poco conocidas eran atraídas bajo el pretexto de ayudarlas a entrar a series en línea", dijo el comisario adjunto de Policía de Bombay, Milind Bharambe, en una rueda de prensa tras la detención.

"Se les pedía que grabasen escenas parcial y completamente desnudas en contra de sus deseos", concluyó el oficial.

De acuerdo al abogado defensor del empresario, que no niega la participación de Kundra en la producción, la detención de su cliente es ilegal ya que los videos no muestran imágenes de sexo explícito.

"El contenido vulgar no está realmente clasificado como pornografía. Nada de esto muestra que dos personas realmente mantuvieron relaciones sexuales. Si no es una relación sexual real, no se clasifica como pornografía", dijo el abogado Abad Ponda al canal indio NDTV.

Al menos una decena de personas han sido arrestadas con relación a esta investigación.

Bajo la legislación india, la publicación y distribución de "contenidos obscenos" o pornografía es ilegal.