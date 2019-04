Diez incendios que destruyeron grandes recintos culturales del mundo

El 15 de abril, se registró un incendio en la emblemática catedral de Notre Dame, en París. El fuego inició en la parte superior del recinto y se mantuvo vivo alrededor de 12 horas, destruyendo su cubierta y su emblemática aguja.

Este incendio, que ya ha sido catalogado como una catástrofe, habría iniciado accidentalmente en las obras que se llevaban a cabo en el tejado de la Catedral, aunque la investigación recién ha comenzado.

Aunque sus dos torres emblemáticas se mantuvieron en pie, una de sus puertas que se encontraba abierta de par en par, dejaba ver que al interior de la catedral de Notre Dame había un montón de escombros ennegrecidos y varias vigas en el piso. La Catedral comenzó a construirse en el siglo XII y, aunque la estructura resiste, los expertos han hallado algunos puntos vulnerables que podrían convertirse en un serio problema. Lo único que sabemos es que la reconstrucción del inmueble tardará algunos años.

Pero este no ha sido el único siniestro de este tipo que se ha registrado en la historia:

1. La Cineteca Nacional

El 24 de marzo de 1982 se incendió una gran parte de la Cineteca Nacional, los testigos creen que el siniestro inició en la sala Fernando de Fuentes, donde comenzó a salir fuego de las pantallas. El mismo se expandió hasta las bóvedas que resguardaban las cintas de nitrato de celulosa, material que causó un par de explosiones que hundieron al recinto en 16 horas de fuego, el cual consumió el archivo fílmico-documental que tenía la institución. El número de víctimas se mantiene aún como un misterio, pues algunos dicen que nadie murió, mientras otros creen que la mayoría de los habitantes de la sala no salieron con vida.

Se cree que el siniestro se debió a un corto circuito en la sala de revelado, mientras que otras hipótesis señalan que había sido un intento de asesinato a la hermana del entonces presidente del país, Margarita López Portillo. Las puertas del recinto abrieron de nuevo hasta el 27 de enero de 1984, pero lo que pasó ese día nunca fue esclarecido.

2. La Biblioteca de Alejandría

Creada pocos años antes de la fundación de la ciudad por Alejandro Magno en 331 a.C, tenía como finalidad compilar las obras de la historia humana y todos los países deberían estar incluidos. A mediados del siglo III a.C, bajo la dirección de Calímaco de Cirene se cree que la biblioteca poseía cerca de 490 mil libros, cifra que aumentó hasta los 700 mil, dos siglos después.

Uno de los mitos de su destrucción es el incendio que le dio el primer golpe. Se cree que en el año 47 a.C. en la guerra entre los pretendientes al trono de Egipto, el general Julio César, que acudió a Alejandría a apoyar a la reina Cleopatra, fue sitiado en el complejo palacial de los Ptolomeos, donde se defendió, en el barrio de Brunquión, que daba al mar y donde comenzaba los Libros Regios así como el Museo. César se defendió en el palacio, pero durante el ataque se produjo un incendio a una sección del palacio. Por la magnitud del incendio, se cree que se perdieron más de 40 mil rollos, algunos de los cuales fueron sustituidos por Marco Antonio. Sin embargo, este incidente fue el primer paso para el final de uno de los acervos culturales más grandes del mundo.

3. Museo Nacional de Brasil

En septiembre de 2018, el Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro, quedó en ruinas luego de que un incendio acabara casi por completo con una de las colecciones de antropología e historia natural más grandes de la región. Las llamas consumieron casi el 90% de las piezas que se resguardaban en el lugar. Se perdieron miles de piezas de gran valor histórico y cultural, incluidos los restos humanos más antiguos encontrados en América.

4. Incendio en la Torre Windsor, España

En la madrugada del 13 de febrero de 2005, un incendio devastó uno de los hitos arquitectónicos de Madrid, la torre Windsor. Con 106 metros de altura, y 34 metros, el centro de negocios fue el sitio de uno de los incendios más grandes en el país y en Europa. Las labores de extinción duraron más de 16 horas, pero debido a los trabajos de remodelación que llevaban un año en ese lugar, no había forma de evacuar, por eso el incendio tomó gran magnitud.

5. La Catedral de la Trinidad

Ubicada en San Petesburgo, Rusia, fue construida en 1828 de acuerdo al diseño de Vasily Stasov. Está situada en el sur del Almirantazgo en Izmaylovskiy Prospekt. Con una capacidad para 3 mil personas, en los últimos años está siendo remodelada. Es considerada Patrimonio de la Humanidad, según la Unesco, pero en 2006 sufrió un incendio que casi la deja en ruinas.

6. El templo de Jerusalén

El pueblo de Israel huyó de Egipto después de sufrir la persecución, se asentaron en Palestina. En el año 586, Nabucodonosor de Babilonia arrasó Israel, saqueó, incendió el templo que se habían construido para su fe y deportó a los habitantes de Jerusalén a Mesopotamia. Este incendio devastó lo que ha sido uno de los pilares del pueblo de Israel, donde hoy solo queda una piedra que recuerda la pérdida de la libertad a sus habitantes.

7. La Biblioteca de la duquesa Ana Amalia en Weimar

En 2004 este recinto histórico se incendió dejando pérdidas de más de 30 mil libros. En ella se conservaban ejemplares de Shakespeare, Goethe, manuscritos medievales. Más de 8 mil mapas históricos, y colecciones de libros que en vida pertenecieron a Franz Liszt y Nietzsche.

8. San Sebastián de Cusco

Un incendio destruyó el interior de la Iglesia de San Sebastián de Cusco en Perú. La falta de agua complicó la tarea de los bomberos, por lo cual más de 300 años de antigüedad se perdieron en el fuego. A pesar de que en los medios, el siniestro no fue muy destacado, fue de gran importancia; en él se exponían los trabajos de los grandes exponentes de la arquitectura barroca de América Latina. La irresponsabilidad de avisar a los bomberos horas después provocó que se extinguieran grandes obras que no se podrán recuperar.

9. La obra de Gustav Klimt

Una gran parte de la obra del destacado pintor surrealista fue llevada por su mecenas, la vienesa Adele Bloch-Bauer, a una colección al museo Schloss Immendorf para que lo custodiara en 1943. La colección se perdió cuando el partido nazi en retirada lo incendió en 1945.

10. El MoMA

El 15 de abril de 1945, un incendio acabó con el segundo piso del MoMA. Algunos de los cuadros que se perdieron en el siniestro fueron El pintor de Pablo Picasso y dos Monet.