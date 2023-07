Dina Boluarte reitera perdón por las víctimas

Lima, Perú.- La presidenta peruana Dina Boluarte volvió el viernes a pedir perdón ante el Parlamento por los muertos en manifestaciones que pedían su renuncia durante los últimos meses, mientras a pocas cuadras la policía arrojó bombas lacrimógenas a manifestantes que gritaban “¡Dina asesina, el pueblo te repudia!”.

“Pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares y también a los heridos”, dijo Boluarte durante su discurso por el día nacional y se comprometió, junto al resto de funcionarios, a cooperar con la fiscalía. “No habrá impunidad para nadie en este caso”, indicó.

Hasta ahora, la fiscalía peruana no ha detenido ni señalado a ningún miembro de las fuerzas de seguridad o funcionario gubernamental como responsable directo o indirecto por alguno de los 67 fallecidos que murieron entre diciembre y febrero en medio de las manifestaciones. Recién el martes la fiscalía anunció que pidió a un juez poder acceder a información reservada sobre la actuación de militares y policías.

“Le diría a esa señora genocida que renuncie de una vez”, dijo a The Associated Press Dominga Hancco, madre de Nataly Aroquipa, estudiante de psicología de 17 años, quien murió tras recibir un balazo en el estómago en enero durante las manifestaciones en Juliaca. “A mi hija la han asesinado hace siete meses y no encontramos justicia, buscamos, gritamos, salimos a protestar y no nos escuchan”, añadió.

Manifestantes se enfrentaron contra la policía a pocas cuadras del palacio del Parlamento donde la presidenta leyó su discurso. Los que estaban al frente de la muralla de policías usaron palos que fueron neutralizados por los escudos policiales y por decena de bombas lacrimógenas. También se observó al menos a un policía patear a una mujer manifestante.

Boluarte afirmó que lideraba un gobierno comprometido con el respeto de los derechos humanos y propuso firmar un pacto de reconciliación con los que exigen su renuncia, sin entrar en detalles. Pero, al mismo tiempo, señaló que las protestas habían buscado “reemplazar nuestra democracia por una dictadura”.

También reiteró que permanecerá en el cargo hasta 2026.