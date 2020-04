Director de OMS recibe amenazas

Ginebra.- El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló que en los últimos tres meses, periodo durante el cual su entidad ha liderado la lucha global contra el coronavirus, ha recibido amenazas de muertes y ataques de distintos tipos, entre ellos de carácter racista.

"Hace tres meses recibo ataques personales, algunos racistas y para ser honesto estoy orgulloso de mi color. He recibido incluso amenazas de muerte, pero no me importa en lo absoluto ¿Por qué me importaría ser atacado si la gente está muriendo, si estamos perdiendo vidas cada minuto?", dijo Tedros, de origen etíope.

En una conferencia de prensa virtual y acompañado de dos altos cargos que coordinan la respuesta de la OMS a la pandemia, el director general sostuvo que mientras los ataques sean contra él no les presta atención, pero que siente una gran tristeza cuando están dirigidos contra la comunidad.

"Cuando es personal me da igual, yo no soy mejor que nadie, pero cuando se insulta a una comunidad entera, entonces basta, eso no lo puedo tolerar", comentó en un tono tranquilo.

Por otra parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió "poner en cuarentena" cualquier intento de politización de la pandemia del coronavirus porque este desafío sanitario solo podrá superarse si los países muestran unidad interna y solidaridad internacional.

Así contestó Tedros en una rueda de prensa virtual cuando se le pidió que comentase las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha afirmado que la OMS está supuestamente "sesgada" en favor de China, por lo que ha amenazado con recortar los fondos que le destina su Administración.