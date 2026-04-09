Dispara Norcorea misiles hacia el mar

SEÚL, Corea del Sur.- Corea del Norte lanzó el miércoles varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, en su segundo lanzamiento en dos días, informó el ejército de Corea del Sur, horas después de que un alto funcionario norcoreano lanzó comentarios soeces contra las esperanzas de Seúl de desarrollar relaciones más cálidas.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que los misiles despegaron desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte, el miércoles por la mañana y recorrieron unos 240 kilómetros (150 millas) cada uno, en dirección hacia las aguas orientales norcoreanas.

Otro misil balístico norcoreano disparado más tarde el miércoles recorrió más de 700 kilómetros (435 millas) frente a la costa oriental del Norte, agregó. El Ministerio de Defensa de Japón dijo que considera que el misil cayó en aguas fuera de su zona económica exclusiva.

El ejército surcoreano indicó que Seúl está preparada para repeler cualquier provocación de su vecino del norte bajo una sólida alianza militar con Estados Unidos. Antes había reportado que detectó el lanzamiento de un proyecto no identificado cerca de la región de Pyongyang, la capital norcoreana, el martes.

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Medios surcoreanos informaron que un misil balístico, desapareció de los radares militares surcoreanos, siendo un fracaso.