Disparan contra consulado de EU en Toronto

TORONTO.- La policía canadiense buscaba el martes a dos personas que dispararon contra el consulado de Estados Unidos en el centro de Toronto, un ataque que causó daños en el exterior del edificio pero que no dejó lesionados.

El superintendente en jefe de la Real Policía Montada de Canadá, Chris Leather, señaló que se trata de un incidente de seguridad nacional y declaró que la fuerza policial trabaja nacional con las autoridades de Toronto para dar con los sospechosos y determinar el motivo.

El tiroteo se produjo en medio de las tensiones por la guerra en Irán, y pocos días después de que dos sinagogas del área de Toronto fueron alcanzadas por disparos durante el fin de semana pasada. Leather agregó que se reforzará la seguridad en los consulados de Estados Unidos e Israel, así como sus respectivas embajadas en Ottawa.

"Es sumamente preocupante", declaró el primer ministro canadiense Mark Carney. "Utilizaremos todo el peso de nuestros recursos para garantizar que los perpetradores sientan todo el peso de la justicia".

El subdirector de la policía de Toronto, Frank Barredo, indicó que dos individuos salieron de una camioneta Honda CRV de color blanco alrededor de las 4:30 de la mañana y realizaron varios disparos contra el edificio antes de salir huyendo. La policía canadiense difundió imágenes de la camioneta, pero no había más información sobre los sospechosos.

"Había personas dentro del edificio. Sin embargo, este edificio está muy protegido y fortificado y no hubo heridos", señaló.

Los disparos causaron daños en el exterior pero no penetraron en el edificio, indicó Barredo.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, calificó el hecho como "un acto de violencia e intimidación absolutamente inaceptable dirigido a nuestros amigos y vecinos estadounidenses", y dejó entrever un posible vínculo con la guerra en Irán.

El embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra, indicó que su equipo está en estrecho contacto con las autoridades canadienses.

"El ataque de esta mañana contra nuestro Consulado General en Toronto es sumamente preocupante. Estoy muy agradecido de que nadie haya resultado herido".