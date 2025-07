Documental de la BBC sobre Gaza violó directrices editoriales

NDRES (AP) — Un organismo regulador de medios británico informó el lunes que investigará un documental de la BBC sobre la vida de los niños en Gaza, luego que una revisión concluyó que el padre del narrador tiene vínculos con Hamás y que el programa violó las directrices editoriales sobre precisión.

La emisora retiró el programa "Gaza: How To Survive A Warzone" ("Gaza: cómo sobrevivir a una zona de guerra") de su servicio de streaming en febrero después que se supo que el narrador de 13 años, Abdullah, es hijo de Ayman Alyazouri, quien ha trabajado como viceministro de Agricultura de Hamás.

Ofcom, el regulador de medios, indicó que estaba iniciando una investigación bajo las reglas que establecen que los programas de hechos no deben engañar materialmente a la audiencia.

Eso ocurrió luego que una revisión por parte de la emisora encontrara que la compañía de producción independiente que realizó el programa no compartió la información de antecedentes sobre el padre del narrador con la BBC. Se dijo que la compañía de producción, Hoyo Films, tiene la mayor responsabilidad por el fallo, aunque no engañó "intencionadamente" a la BBC.

La revisión, realizada por el director de quejas editoriales de la corporación, no encontró otras violaciones de las directrices editoriales, incluida la imparcialidad. Tampoco hubo evidencia de "intereses externos" que impactaran en el programa, se indicó.

A principios de este año, la secretaria británica de Cultura, Lisa Nandy, cuestionó por qué nadie en la BBC había perdido su trabajo por la emisión del programa.

El director general de la emisora, Tim Davie, había dicho a los legisladores que la BBC recibió cientos de quejas alegando que el documental estaba sesgado contra Israel, así como cientos más criticando la eliminación del programa de su servicio de streaming.

Los directores Ken Loach y Mike Leigh y el actor Riz Ahmed estuvieron entre 500 figuras de los medios que firmaron una carta publicada por Artists for Palestine UK diciendo que una campaña "política" para desacreditar el programa corría el riesgo de deshumanizar las voces palestinas en los medios.

Davie dijo el lunes que el informe identificó "una falla significativa" en relación con la precisión en el documental. Hoyo Films se disculpó por el error. Ambas firmas dijeron que evitarían errores similares en el futuro.

Por separado, más de 100 periodistas de la BBC escribieron una carta a Davie a principios de este mes criticando su decisión de no emitir otro documental, "Gaza: Medics Under Fire" ("Gaza: médicos bajo fuego"). Expresaron preocupaciones de que la emisora no estaba informando "sin miedo ni favor" cuando se trata de Israel.

La decisión sugería que la BBC era una "organización paralizada por el miedo a ser percibida como crítica del gobierno israelí", decía esa carta.

La BBC ha estado bajo un intenso escrutinio por su cobertura relacionada con la guerra en Gaza. El mes pasado, el primer ministro Keir Starmer y otros condenaron a la corporación por transmitir en vivo una actuación del dúo de rap punk Bob Vylan, quienes lideraron a las multitudes en el Festival de Glastonbury en un canto de "muerte" al Ejército israelí.

La guerra de 21 meses entre Israel y Hamás comenzó después de que el grupo armado atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, matando unas 1.200 personas y tomando a 251 como rehenes. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses del fuego.

La ofensiva de Israel en Gaza ha matado a más de 58.000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, bajo el gobierno de Hamás en Gaza, no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo.

La ONU y otras organizaciones internacionales consideran sus cifras como las estadísticas más confiables sobre las bajas de guerra.