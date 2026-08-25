Dolor marca la Independencia en Ucrania

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Leópolis, Ucrania.- Con dolor por el elevado coste humano de guerra, los ucranianos celebraron los 35 años de independencia en emotivas conmemoraciones como las organizadas en Leopolis, mientras que en Kiev el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reivindica la lucha ante Rusia arropado por líderes europeos.

Ucrania conmemoró este lunes el 35.º aniversario de su independencia de la URSS con actos pensados para recordar a los caídos en medio de los ataques rusos, cuando la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero de 2022 se prolonga ya cuatro años y medio.

En la ciudad de Leópolis se inauguró la instalación artística ´Columnas de la Memoria´, situada cerca de la Iglesia de la Guarnición, donde se da el último adiós a los soldados caídos en la defensa.

Más de 2,000 nombres de soldados están inscritos en tres columnas dispuestas en forma de tridente, el símbolo nacional de Ucrania, e iluminadas para dar la impresión de que se elevan hacia el cielo.

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Decenas de vecinos, entre ellos Marta Tabaka, de 27 años, que prepara una tesis doctoral en filología, apenas podía contener las lágrimas mientras buscaban los nombres de sus seres queridos. "Lo que siento hoy es desesperación y dolor", dijo Tabaka.

La lucha continúa

En Kiev, los actos se centraron en el progreso hecho por el país en su defensa contra Rusia.

"Protegeremos sin duda alguna la independencia de Ucrania", afirmó Zelenski en su discurso a la nación desde la capital, donde recibió a líderes europeos, entre ellos el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que reiteraron un apoyo europeo al país invadido.

El país ya "no es una víctima, sino un guerrero", subrayó Zelenski, en una jornada en la que decenas de drones aéreos, terrestres y marítimos desfilaron por la capital en una breve exhibición.

"Queríais apoderaros de toda Ucrania, de toda nuestra tierra. En cambio, habéis perdido vuestras refinerías de petróleo, vuestra flota, vuestros ingresos y toda una generación a la que enviasteis a la picadora", afirmó el presidente ucraniano en un mensaje dirigido al líder ruso, Vladímir Putin.