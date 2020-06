Donald Trump apoya que Colin Kaepernick vuelva a la NFL

Donald Trump suele mantenerse fiel a su discurso inicial, pero su postura con respecto a Colin Kaepernick y un posible retorno a la NFL ha evidenciado que hasta él hace excepciones. Cuestionado sobre los méritos del pasador para tener una segunda etapa en la mejor Liga de futbol americano del mundo, el mandatario sorprendió a más de uno con la apertura que mostró.

"Si lo merece, sí debería (tener una segunda oportunidad), si está apto para jugar", comenzó, no sin sugerir que la salida de Kaepernick de los 49ers a principios de 2017 se debió a un bajo rendimiento en el emparrillado, y no a un veto de los dirigentes, como se ha manejado de manera extraoficial.

"Empezó genial y después no terminó muy bien como jugador. Fue estupendo en su año de novato, creo que fue muy bueno en su segundo año y luego algo pasó, su juego no estuvo a la altura", consideró, en entrevista con ABC News. Para redondear la contestación y en busca de su poca característica cordialidad, Trump añadió: "La respuesta es que claro me gustaría verlo obtener otra oportunidad, pero obviamente sólo si es capaz de jugar bien; si no puede, creo que sería muy injusto".

Desde la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd bajo custodia de la policía hace algunas semanas, múltiples deportistas en todo el mundo se han manifestado en favor de las protestas que Kaepernick encabezó durante la campaña de 2016 y que se tradujeron en casi cuatro años de desempleo para él en la NFL.

El comisionado Roger Goodell optó por ofrecer una disculpa institucional, al reconocer que la NFL pudo haber hecho más por el quarterback y la causa que defendía. Incluso aseguró que apoya la idea de que algún equipo lo contrate este año. Este mismo miércoles Anthony Lynn, entrenador en jefe de los Chargers de Los Ángeles, reveló que tienen a "Kap" en el radar para posiblemente integrarlo a su campamento de entrenamiento.