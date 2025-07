WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump decidió enviar más armas defensivas a Ucrania tras expresar en privado su frustración con los funcionarios del Pentágono por anunciar, la semana pasada, una pausa en algunas entregas, una medida que, en su opinión, no fue debidamente coordinada con la Casa Blanca, según tres personas familiarizadas con el asunto.

El Pentágono, que anunció la semana pasada que retendría algunos misiles de defensa aérea, artillería guiada de precisión y otras armas prometidas a Ucrania debido a lo que los funcionarios de Estados Unidos calificaron como preocupaciones de que las reservas estadounidenses presentaran una escasez. Trump dijo el lunes que Estados Unidos tendrá que enviar más armas a Ucrania, revirtiendo la medida.

Dos de las personas, que hablaron bajo condición de anonimato sobre las sensibles discusiones internas, dijeron que hubo cierta oposición interna entre los altos mandos del Pentágono a la pausa, coordinada por el jefe de política del Pentágono, Elbridge Colby, antes de que se anunciara.

Una de las personas dijo que Trump se mostró "sorprendido" por el anuncio.

La pausa en las entregas de armas críticas se produjo en un momento difícil para Ucrania, que ha enfrentado ataques aéreos cada vez más complejos de Rusia durante la guerra, la cual ya ha durado más de tres años. Trump reconoció este hecho al anunciar la reversión el lunes por la noche, diciendo: "Tienen que ser capaces de defenderse. Están siendo golpeados muy duro".

El martes, cuando un reportero le preguntó quién aprobó la pausa, Trump se mostró molesto con el cuestionamiento, expresado durante una reunión con su gabinete. "No lo sé. ¿Por qué no me lo dices tú?"

Cambio de tono de Trump sobre Putin

El presidente también arremetió contra el líder ruso Vladímir Putin, insinuando que estaba prolongando innecesariamente una guerra que él está decidido a concluir rápidamente, según sus propias declaraciones. Trump tampoco ha podido hallar una resolución mientras las conversaciones entre las partes están estancadas.

El líder republicano ha sonado cada vez más exasperado con Putin en los últimos días. Ambos hablaron por teléfono la semana pasada.

"Putin nos dijo muchas tonterías, si quieres saber la verdad", dijo Trump durante la reunión del gabinete del martes. "Es muy amable todo el tiempo, pero resulta ser insignificante".

Ha amenazado con imponer nuevas sanciones contra la industria petrolera de Rusia para tratar de obligar a Moscú a participar en las conversaciones de paz, pero al final se ha retractado.

El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo la semana pasada que Trump le dio luz verde para avanzar con un proyecto de ley, del que él es uno de los proponentes, en el que se pide, en parte, un arancel del 500% sobre los bienes importados de países que continúan comprando petróleo ruso. La medida tendría enormes repercusiones para China e India, dos gigantes económicos que adquieren petróleo ruso.

Trump dijo el martes que lo está "considerando muy seriamente".

El Pentágono anuncia que reanudará los envíos a Ucrania

La pausa en el envío de armas, anunciada la semana pasada, afectó la entrega de misiles Patriot, GMLRS guiados de precisión, misiles Hellfire y rondas de obuses, entre otras cosas, sorprendiendo no solo a las autoridades ucranianas y a otros aliados, sino también a los legisladores estadounidenses y a otras partes del gobierno de Trump, entre ellas, el Departamento de Estado.

El Pentágono dijo el lunes por la noche que, siguiendo las órdenes de Trump, reanudaría los envíos de armas a Ucrania "para garantizar que los ucranianos puedan defenderse mientras trabajamos para asegurar una paz duradera y que las muertes se detengan". Aun así, el portavoz Sean Parnell agregó que su revisión para que Trump evalúe los envíos militares en todo el mundo continúa como parte de las prioridades de defensa de "Estados Unidos Primero".

Hasta el momento, el Pentágono no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre si el secretario de Defensa, Pete Hegseth, consultó con la Casa Blanca antes de pausar los envíos de armas y si éstos se han reanudado ahora.

Tampoco se sabe qué armamento se enviaría ahora, aunque Trump dijo que Estados Unidos principalmente asistirá a Ucrania con armas defensivas.

Contando las armas

El martes, cada uno de los servicios y los comandos combatientes —las organizaciones multiservicio que lideran las operaciones militares de Estados Unidos en todo el mundo— seguían enviando información sobre sus reservas de municiones específicas a la dirección del Pentágono, dijo un funcionario estadounidense.

"Literalmente, todavía están haciendo los cálculos", dijo el funcionario.

La información se presentaba en un gráfico de semáforo, donde las municiones estaban en estado rojo, amarillo o verde, similar a las diapositivas que se crearon la semana anterior, dijo el funcionario. En ese estudio anterior se concluyó que algunas municiones podían seguir enviándose a Ucrania, pero otras alcanzaban niveles preocupantes.

Obtener una visibilidad completa de las cifras de municiones reales disponibles lleva tiempo, dijo el funcionario, porque mientras que los misiles Patriot, por ejemplo, inicialmente pertenecen al Ejército, una vez que se solicitan y envían a un comando combatiente, como el Comando Central de Estados Unidos, el servicio pierde visibilidad sobre esos números en inventario.

La gran mayoría de las municiones y armas que Estados Unidos ha enviado a Ucrania han sido extraídas del Ejército, que ha monitoreado de cerca los niveles en los últimos años, particularmente para artículos de alta demanda como proyectiles de artillería de 155 mm y misiles Patriot para defensas aéreas.

Para el Ejército, ha sido más difícil aumentar la producción de esos artículos de lo que se había planeado: trataba de alcanzar el objetivo de producir 100.000 proyectiles de 155 mm al mes para finales de 2025, pero no alcanzará esa meta sino hasta 2026, dijo el portavoz del Ejército Steve Warren.

Aumentar la producción de misiles Patriot también ha sido un desafío, dijo el funcionario.

El senador republicano de Kentucky, Mitch McConnell, dijo en un comunicado el martes que estaba contento de que Trump reanudara las entregas a Ucrania.

"Esta vez, el presidente necesitará rechazar los llamados de los aislacionistas y moderadores de su administración para limitar estas entregas a armas defensivas", dijo McConnell. "Y debería ignorar a aquellos en el Departamento de Defensa que invocan la escasez de municiones para bloquear la ayuda mientras se niegan a invertir seriamente en expandir la producción de municiones".