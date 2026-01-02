logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Mundo

Por AP

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
Donald Trump defiende sus políticas de salud

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump defendió sus políticas de energía y salud en una entrevista con The Wall Street Journal y reveló que se sometió a una tomografía computarizada, no a una resonancia magnética, durante un examen realizado en octubre.

En la entrevista, Trump expresó que lamentaba haberse sometido a estudios de imagenología avanzada de su corazón y abdomen durante una visita en octubre al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed porque generó preguntas públicas sobre su salud. 

El médico del presidente, el capitán de la Marina Sean Barbabella, dijo en un comunicado emitido el jueves por la Casa Blanca que Trump se sometió al examen en octubre porque planeaba estar en Walter Reed para reunirse con personas que trabajan allí. El mandatario ya se había sometido a un examen físico anual en abril.

Al mandatario, de 79 años, se le ha visto con moretones en la parte posterior de su mano derecha que han sido visibles a pesar de que se les ha colocado una capa de maquillaje encima, junto con una notable hinchazón en sus tobillos.

Asimismo, negó haberse quedado dormido durante las reuniones en la Casa Blanca.

