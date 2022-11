Donald Trump está de vuelta en Twitter

A-AA+

La cuenta de Twitter de Donald Trump ya está activa. El perfil del magnate y expresidente de Estados Unidos se reestableció tras una encuesta realizada por Elon Musk, actual director ejecutivo de la red social.

Sin embargo, hasta el momento, la cuenta de Trump no ha tenido ningún movimiento.

El perfil de Twitter de Donald Trump fue suspendido en 2021 tras la violenta protesta que se desarrolló el 6 de enero, conocida como el Asalto al Capitolio de Estados Unidos.

Luego de más de un año de suspensión, Elon Musk lanzó una encuesta en Twitter donde cuestionó a los usuarios si debería devolver la cuenta de la red social el magnate.

"La gente ha hablado, Trump será reintegrado", publicó Musk horas después en su perfil de Twitter.

Pese a que la cuenta de Donald Trump ya lleva varias horas activa, el expresidente no ha hecho uso de ella ni realizado algún movimiento visible para los usuarios.

La última publicación visible de Donald Trump en Twitter data del año 2021, exactamente el día 8 de enero cuando publicó dos tuits.

En el primero de ellos hacía un improviso con los 75 millones de patriotas americanos que votaron por él y afirmaba que su proyecto Make América Great Again tendría una voz gigante en el futuro.

"No se les faltará al respecto ni serán tratados de forma injusta en ninguna forma", aseguró.

Finalmente, en el segundo respondía a aquellos que le habían preguntado si iría a la toma de protesta de Joe Biden como presidente de México, el 20 de enero de 2021.

"Para aquellos que preguntan, no iré a la inauguración del 20 de enero", publicó Trump.