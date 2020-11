Donald Trump vuelve a atacar a LeBron James en mitin

Como parte de su discurso de cierre de campaña en busca de la reelección a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump volvió a insultar a LeBron James, basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles.

"¿Qué hay de LeBron? Me sentí mal por él. Me sentí muy mal. Sus audiencias han bajado un 71 por ciento y eso es por su campeonato. Me aburre. Cuando no respetan a nuestro país, cuando no respetan nuestra bandera, nadie quiere mirar. ¡Nadie!", dijo durante su discurso en Pennsylvania. Como respuesta, su grupo de seguidores gritaron: "LeBron apesta".

LeBron James y Donald Trump han intercambiado insultos desde hace tiempo. El basquetbolista ha criticado el gobierno del empresario acusándolo de racista, y éste lo ha tachado de antipatriota.