Dudek y Regica, dos cachorros de panda rojo, estrellas del zoo de Zagreb

Dos cachorros gemelos de una especie en peligro de extinción, el panda rojo, nacidos en julio pasado en el Jardín zoológico de Zagreb y "bautizados" este jueves como Dudek y Regica, son estos días la mayor atracción del zoológico de Zagreb.



"El papel principal de los jardines zoológicos modernos es la protección de las especies en peligro a través de programas de reproducción en cautiverio", destacó ante la prensa el director del zoo, Damir Skoko, durante el "bautizo" de las crías, hembra una, macho el otro.



Hijos de Popi, de siete años, y Ema, de cinco, han comenzado recientemente a explorar el mundo fuera de su casita, explicó a Efe Innes, su cuidadora.



En sus primeras semanas se mantuvieron muy pegados a su mamá, la principal encargada de protegerlos con su cariñosa entrega y atento cuidado.



"Ema es realmente una madre ejemplar. No ha sido necesario intervenir o ayudar nada respecto a los cachorros. Se ocupa de todo sola, hay que felicitarla. ¡Hay que ver cómo tiene a las crías bien robustas y fuertes!", destacó Innes.



Durante los tres primeros meses de su vida, los pequeños no salían de lugar dónde nacieron, pero desde que en octubre empezaron a salir y explorar el jardín visible para el público, se han convertido en la mayor atracción del zoo.



"Ya han aprendido mucho, progresan rápido y ahora son muy hábiles en trepar por los árboles", explicó la cuidadora.



Sobre todo al amanecer, los cuatro miembros de la familia "se divierten con frecuencia jugando juntos, saltando unos sobre otros, corriendo por los arboles y tirándose jocosamente sobre el suelo", comenta Innes.



Los nombres de Dudek y Regica, inspirados en los protagonistas de una popular serie de televisión local, han sido escogidos por dos destacados deportistas croatas, Martin y Valent Sinovic, campeones olímpicos en remo, entre setecientas propuestas de los ciudadanos.



El acto del "bautizo" tuvo lugar en el marco de un programa especial del zoo para sensibilizar a la población sobre el riesgo de extinción que corre esta especie de animales.



El Panda Rojo es un mamífero nativo del sureste de Asia, del Himalaya oriental, habilidoso y acrobático, activo sobre todo por la madrugada y al atardecer, que pasa su vida en los árboles y se alimenta principalmente de bambú, aunque es también carnívoro y en estado salvaje come ratones, insectos o pollos.



A pesar de su nombre, no está emparentado con el Oso Panda, sino que es un animal perteneciente a la familia de los procionidos, al igual que los mapaches y los coatíes.



La llegada al mundo de Regica y Dudek es resultado de una historia de amor, lo que no siempre es el caso tratándose de un aparejamiento en cautiverio, indicó a Efe el educador del zoo Tomislav Krizmanic, encargado de los programas de sensibilización sobre la vida de los animales.



"A veces no hay 'química' entre la hembra y el macho, y no pasa nada", destacó.



En este caso, los responsables tuvieron que probar con varias hembras hasta que Popi, nativo de Zagreb, se "enamoró" de Ema en cuanto ésta llegó de Alemania, aseguró el experto.