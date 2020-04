Duque descarta retomar vuelos internacionales tan pronto acabe la cuarentena

El presidente colombiano, Iván Duque, descartó este domingo la próxima reapertura del país a vuelos internacionales aún en caso de que el 27 de este mes se suavice la cuarentena que decretó para contener la expansión del COVID-19.



"Vuelos internacionales no se van a abrir, estarán cerrados hasta el final de nuestra emergencia sanitaria, es algo que estamos monitoreando", aseguró el jefe de Estado al responder preguntas de ciudadanos vía Facebook Live.



El pasado 17 de marzo Duque declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional para contrarrestar el avance del coronavirus y ordenó el aislamiento obligatorio de los mayores de 70 años hasta el 30 de mayo.



Dos días después anunció la prohibición de vuelos internacionales, que entró en vigor el 23 de marzo por un periodo de 30 días, y el 25 del mismo mes Colombia empezó una cuarentena obligatoria que debe concluir a la medianoche del 26 de abril.



Ante la proximidad de esa fecha el Gobierno estudia la posibilidad de suavizar la cuarentena para algunos sectores con el fin de reactivar la economía y aliviar la situación de las micro y pequeñas empresas y de los trabajadores independientes.



"Esta semana también estaremos tomando definiciones sobre el transporte intermunicipal y el transporte aéreo y será sobre la base, primero de protocolos, de mirar cómo se está comportando el virus en todo el país", puntualizó.



MANTENER DISTANCIAMIENTO SOCIAL



Duque ha insistido en que en caso de que haya un levantamiento gradual de la cuarentena es fundamental que la gente mantenga el distanciamiento social y el teletrabajo en los casos en que sea posible, y que se evite salir de casa.



Por eso subrayó que las medidas que se tomarán deben sustentarse "no solamente en la evidencia sobre cómo va la pandemia en el país, sino también en cómo podemos lograr el mayor aislamiento de las zonas que hoy no tienen COVID-19 en Colombia".



El primer caso de coronavirus en el país fue confirmado en Bogotá el pasado 6 de marzo y desde entonces se ha propagado por 26 de los 32 departamentos del país, con 3.792 enfermos y 179 muertes.



Duque aseguró también que después de la cuarentena ningún transporte público podrá operar con una capacidad mayor al 35 % para evitar aglomeraciones de gente e impedir que ese servicio se convierta en foco de contagio de la pandemia.



"Tenemos que considerar como sociedad que dado que el transporte masivo puede ser foco de contagio debemos limitar su capacidad a no más del 35 %. Está claro que el sistema de transporte masivo no debe operar con una capacidad mayor a esta", apostilló.



En ese sentido, dijo que dialogará con alcaldes y gobernadores para, de común acuerdo, adoptar medidas y evitar un colapso del transporte público.



El presidente aseguró que Colombia debe moverse para recuperar su productividad y por eso el Gobierno, junto con los expertos y los epidemiólogos, seguirán monitoreando lo que ocurra después del 27 de este mes.