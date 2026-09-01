Ébola roza los 3 mil muertos

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Nairobi, Kenia.- El brote de ébola que azota seis provincias de la República Democrática del Congo (RDC) superó la barrera de los 6,000 contagios y está a punto de llegar a los 3,000 muertos.

Según el último informe publicado por el Ministerio de Comunicación y Medios, con datos recabados hasta el 29 de agosto, un total de 6,041 personas se han contagiado y otras 2,911 fallecieron a causa de la enfermedad, que acumula una tasa de letalidad del 48.2%.

De momento, 1,366 pacientes se han recuperado, pero 619 enfermos están todavía hospitalizados o en aislamiento.

La respuesta contra la transmisión del virus continúa en 60 zonas sanitarias de seis provincias en la RDC.

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La provincia oriental de Ituri -epicentro del brote- encabezó los contagios en las últimas 24 horas con 61 personas contagiadas; seguida por Kivu del Norte, con 28; y Haut-Uélé, con siete.

"Los equipos de respuesta continúan sus intervenciones en las seis provincias afectadas, con una concentración reforzada de las acciones en Ituri, Kivu del Norte y Haut-Uélé", según las autoridades.

Además, continúan afectadas las provincias de Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte) y Kivu del Sur (este), aunque esta última solo tiene una zona sanitaria activa y no ha reportado nuevos casos confirmados en 90 días.

La cepa Bundibugyo, causante del actual brote, carece de tratamientos específicos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos que hasta la fecha se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

La RDC inició la semana pasada oficialmente una campaña de vacunación contra el ébola mediante la vacuna Ervebo, diseñada originalmente para la variante Zaire del virus, pero que dio indicios positivos contra la cepa Bundibugyo.