Ébola roza los 3 mil muertos
El brote en RDC rompe la barrera de los 6 mil contagios
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Nairobi, Kenia.- El brote de ébola que azota seis provincias de la República Democrática del Congo (RDC) superó la barrera de los 6,000 contagios y está a punto de llegar a los 3,000 muertos.
Según el último informe publicado por el Ministerio de Comunicación y Medios, con datos recabados hasta el 29 de agosto, un total de 6,041 personas se han contagiado y otras 2,911 fallecieron a causa de la enfermedad, que acumula una tasa de letalidad del 48.2%.
De momento, 1,366 pacientes se han recuperado, pero 619 enfermos están todavía hospitalizados o en aislamiento.
La respuesta contra la transmisión del virus continúa en 60 zonas sanitarias de seis provincias en la RDC.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La provincia oriental de Ituri -epicentro del brote- encabezó los contagios en las últimas 24 horas con 61 personas contagiadas; seguida por Kivu del Norte, con 28; y Haut-Uélé, con siete.
"Los equipos de respuesta continúan sus intervenciones en las seis provincias afectadas, con una concentración reforzada de las acciones en Ituri, Kivu del Norte y Haut-Uélé", según las autoridades.
Además, continúan afectadas las provincias de Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte) y Kivu del Sur (este), aunque esta última solo tiene una zona sanitaria activa y no ha reportado nuevos casos confirmados en 90 días.
La cepa Bundibugyo, causante del actual brote, carece de tratamientos específicos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos que hasta la fecha se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.
La RDC inició la semana pasada oficialmente una campaña de vacunación contra el ébola mediante la vacuna Ervebo, diseñada originalmente para la variante Zaire del virus, pero que dio indicios positivos contra la cepa Bundibugyo.
no te pierdas estas noticias
Trump revisa posición de EE.UU. sobre las Malvinas
El Universal
La medida surge en un contexto de presión para que Reino Unido aumente su gasto en defensa.
Argentina coordina detalles para la visita del papa León XIV
El Universal
El jefe de Gobierno porteño anticipa gran movilización y opciones para actos masivos en la ciudad.
General Dan Caine niega envío de tropas a centros de votación en 2026
AP
La carta dirigida a la senadora Elissa Slotkin confirma que no se usarán fuerzas federales para incautar boletas o máquinas de votación.