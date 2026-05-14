Economía iraní va en caída por la guerra

Teherán, Irán.- El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz está estrangulando los suministros energéticos del mundo e infligiendo dolor económico global, pero las dificultades de la propia economía de la República Islámica están poniendo a prueba su capacidad para resistir la guerra y desafiar las exigencias de Washington.

Los iraníes han sido golpeados por la alza vertiginosa de los precios de los alimentos, los medicamentos y otros productos. Al mismo tiempo, el país ha visto pérdidas masivas de empleos y cierres de negocios causados por los daños de los ataques en industrias clave y por el cierre de internet durante meses por parte del gobierno.

El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la economía iraní se contraerá en alrededor de 6 puntos porcentuales el próximo año. El centro oficial de estadísticas de Irán informó a mediados de abril que la inflación anual fue del 53,7%, mientras que la inflación de los alimentos superó un 115% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Mientras tanto, la moneda iraní, el rial, ha perdido más de la mitad de su valor en el último año, al caer a un mínimo histórico de 1,9 millones por dólar a finales del mes pasado. Las penurias económicas ayudaron a alimentar protestas masivas que se extendieron por todo el país en enero.

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Los precios ya habían subido de manera constante durante los últimos dos años, pero un recorrido de AP por tiendas de comestibles en Teherán encontró grandes saltos desde febrero, antes de que comenzara la guerra: el pollo y el cordero aumentaron un 45%, el arroz un 31% y los huevos un 60%.

Las autoridades iraníes han anunciado medidas para ayudar a los iraníes a sobrellevar los precios asfixiantes. Pero muchas de estas políticas —incluido un aumento del 60% del salario mínimo y programas de cupones para artículos básicos— están avivando la inflación, escribió Taymur Rahmani, economista de la Universidad de Teherán, en un importante periódico de negocios, Dunya-ye Eqtesad.

La guerra probablemente empujará a varios millones de iraníes por debajo de la línea de pobreza, según un informe de la agencia de desarrollo de la ONU a finales de marzo.

El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, describió la fase actual del conflicto como un "campo de batalla económica" y pidió a los obstáculos "evitar los despidos en la medida de lo posible" en una serie de mensajes en su canal oficial de Telegram. Se cree que Jamenei resultó herido al inicio de la guerra por ataques israelíes y aún no ha aparecido en público.