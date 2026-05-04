Ecuador activa toque de queda por violencia

Quito, Ecu.- Al menos nueve de las 24 provincias de Ecuador entrarán en toque de queda nocturno a partir del domingo como parte de una estrategia del gobierno para combatir al crimen organizado y disminuir los índices de violencia, en medio de críticas de organismos de defensa de los derechos humanos.

La medida, que estará vigente del 3 al 18 de mayo, restringe el derecho al libre tránsito desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, horario en el que se cometen la mayoría de los hechos violentos, de acuerdo con indicadores oficiales.

La disposición aplica para las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas; las regiones serranas de Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha —a la que pertenece la capital Quito—; y la provincia amazónica de Sucumbíos.

De acuerdo con cifras oficiales, el país registra 2,509 homicidios en lo que va del año, y cerca del 88% de ellos (2.208), se concentran en la costa ecuatoriana.

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También estarán limitados los derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto ejecutivo que se extiende además del estado de excepción implementado a inicios de abril. Con esto la fuerza pública queda habilitada para realizar "allanamientos inmediatos".

El toque de queda obligó a modificar horarios de escuelas, colegios, universidades, sistemas de transporte y servicios sanitarios.