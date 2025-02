Ecuador irá a la segunda vuelta

Quito, Ecu.- Los ecuatorianos aguardaban el domingo por los resultados de las elecciones en las que el actual gobernante Daniel Noboa, un millonario de derecha que busca mantenerse otros cuatro años en el poder, se enfrentaba a la opositora de izquierda Luisa González, heredera del exmandatario Rafael Correa, en un país que ha estado marcado en los últimos años por la violencia.

Con el 66% escrutado de las elecciones presidenciales de este domingo, Ecuador se encamina a una segunda vuelta electoral para dentro de dos meses. Con el actual conteo, Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional, suma el 44.77%, mientras González, del movimiento Revolución Ciudadana, obtiene el 43,82 %.

González cosechaba una importante votación en las provincias de la costa ecuatoriana, muy golpeadas en los últimos años por la violencia criminal vinculada a narcotráfico y con nexos con los carteles de la droga de Colombia y México.

El último presidente en ganar unas elecciones en una sola vuelta fue Correa en 2013.

Con un poco de decepción en su rostro, Francisco Almache estudiante universitario de 18 años que votó por Luisa González, dijo a The Associated Press que “la esperanza es lo último que se pierde”, por lo que esperará los resultados oficiales. Con Noboa, cree, el país iba mal y “si va a ganar, va a ser peor”, se lamentó.

Más tarde, el ambiente en la sede de la Revolución Ciudadana en el centro norte de la capital Quito era otro.

“Luisa presidenta, Luisa presidenta” arengaban los seguidores de la candidata de izquierda.

Cristina Ortega, de 38 años y comerciante, argumentó que los primeros datos no oficiales se justifican en que “el pueblo está abriendo los ojos para que no seamos presa del narcotráfico y la delincuencia”. Mientras que Martín Castro, ingeniero mecánico de 43 años, consideró que a González “le jugó en contra que su líder apoyara a (Nicolás) Maduro y que sus candidatos no dieran una opinión firme de si lo apoyaban o no”.

Noboa completa el período de su antecesor, Guillermo Lasso, quien en una maniobra política mientras era fiscalizado en la Asamblea, disolvió al Legislativo y terminó anticipadamente su ciclo de gobierno.

El próximo presidente asumirá el poder en mayo. En Ecuador, el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 64 años, y optativo para los adolescentes desde 16 y 17 años y los adultos mayores a 65.