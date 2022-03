EE. UU. sobre los cazas para Ucrania: los aliados pueden dar ayuda individual

Bruselas, 9 mar (EFE).- Estados Unidos recalcó este miércoles que los aliados de la OTAN seguirán proporcionando asistencia a Ucrania de manera "individual", a propósito de la propuesta de Polonia de transferir sus cazas MIG-29 a una base estadounidense para que eventualmente los pueda utilizar la fuerza aérea ucraniana, una opción que el Pentágono no ha considerado viable.



"Individualmente, no a través de la OTAN, sino individualmente, los aliados están proporcionando apoyo a Ucrania en este momento, y seguiremos haciéndolo", indicó en una entrevista con Efe la embajadora de EE. UU. ante la Alianza Atlántica, Julianne Smith, preguntada por la polémica sobre los aviones de combate que insistentemente está solicitando Kiev a los aliados.



La embajadora destacó que la Alianza está "unida" y que ha decidido "colectivamente proporcionar apoyo letal a Ucrania", algo que están haciendo casi todos los miembros de la OTAN.



"Obviamente, todos nosotros nos estamos preguntando qué más podemos hacer para apoyar a Ucrania en este momento. Los ucranianos han hecho una petición a Polonia para mirar la posibilidad de enviar estos MIG (cazas de fabricación soviética) a Ucrania. Hay muchas maneras de hacer esto, pero es un proceso muy complicado", reconoció la embajadora.



En cualquier caso, recordó que el Pentágono ya ha considerado que "enviar estos cazas a una base de EE. UU. o la OTAN en Alemania parece insostenible y que no es realmente el buen camino".



"Pero seguiremos en contacto con nuestros amigos en Varsovia, continuaremos mirando maneras de asistir a Ucrania con asistencia letal", apuntó.



En su última reunión, los ministros de Exteriores de la Alianza descartaron enviar tropas o aviones de la OTAN a Ucrania para evitar que el conflicto se expanda a otros países.



En cambio, Smith señaló que los Estados miembros de la OTAN pueden proporcionar ayuda a Ucrania de manera "individual".



En primer lugar, dijo que están centrados en dar seguridad adicional a los aliados en el este de Europa y, en segundo, en ver cómo "presionar a Moscú y hacer más para afinar la elección que Putin tiene que estar tomando ahora mismo para poner fin a este conflicto".



Sobre la posibilidad aludida por Estados Unidos de situar baterías de misiles Patriot en Polonia, la embajadora descartó que sea por que ahora aprecian más riesgo de ataque ruso.



"No, esencialmente lo que decimos es que Rusia está comprometida combatiendo dentro de Ucrania y Rusia también movió a miles de sus fuerzas a Bielorrusia, y dado su comportamiento, su agresión y también su retórica, esos aliados han sentido legítimamente que su entorno de seguridad ha cambiado", comentó.



Por ello, ahora se están centrando en la disuasión, pero admitió que, "a largo plazo", abordarán "cualquier necesidad de defensa" que tengan estos países también.



En opinión de la embajadora estadounidense, China "parece ser de la opinión de que puede elegir ser neutral en este conflicto, pero la realidad es que en este momento, en particular los aliados de la OTAN, pero creo que por extensión Occidente, quieren que China tome una decisión y dé un paso al frente y diga algo en este momento para condenar lo que está haciendo Rusia en Ucrania".



"No es un momento para permanecer en silencio ni mantenerse al margen", zanjó, a la vez que admitió "preocupación" en la Alianza por el comunicado conjunto que Rusia y China emitieron poco antes de los Juegos Olímpicos de invierno en el que condenaron la política de puertas abiertas de la OTAN.



Smith afirmó sobre la estrategia de Putin que, "lo que podemos decir con certeza, es que su plan no se está desarrollando exactamente como él esperaba" y que puede que los rusos "se estén preguntando en este momento cuál es el siguiente movimiento, dado que no han tenido quizás tanto éxito como habían anticipado".



"No sabemos exactamente adonde va a llegar Putin en este conflicto y cuál será su próximo movimiento", dijo en respuesta a si el líder ruso podría llegar a utilizar un arma nuclear.



En todo caso, confió en que la guerra en Ucrania no imite la senda de destrucción del conflicto en Siria, donde Rusia apoyó al régimen de su presidente, Bachar al Asad.



"Seguimos aplicando presión a Rusia para ayudarles a tomar la buena decisión (...) Así que esperamos que no recurra a ese tipo de tácticas que hemos visto en otros sitios, como en Alepo (Siria), y seguimos urgiéndole colectivamente -el mundo le aplicará presión- para que se aleje de este conflicto y detenga el conflicto en Ucrania", concluyó.