EEUU acelera evacuación de Kabul, dice su presidente

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden declaró el domingo que la evacuación de estadounidenses y afganos en riesgo, entre otros, desde el aeropuerto de Kabul se aceleró durante el fin de semana, aunque sigue siendo vulnerable a las amenazas del grupo Estado Islámico.

Al cumplirse una semana desde que el Talibán completó la toma de control del país, Biden dijo que altos mandos militares continúan discutiendo la posibilidad de extender las evacuaciones más allá de la fecha límite del 31 de agosto. "Esperamos no tener que extender, pero se ha tocado el tema", declaró el mandatario y dejó entrever la posibilidad de que se consulte al Talibán.

Desde el 14 de agosto, un día antes de que el Talibán ingresara a Kabul, se han evacuado a 28.000 personas, dijo Biden sin dar más detalles. Aparentemente la cifra incluye vuelos militares, y en aeronaves civiles y fletadas.

En un discurso desde la Casa Blanca, Biden dijo que se han evacuado vía aérea a 11.000 personas desde Kabul en las últimas 36 horas, aunque no abundó en detalles. Aparentemente, la cifra incluía vuelos en aviones fletados y aeronaves de transporte C-17 y C-130 de la Fuerza Aérea que han partido a diario desde la capital afgana. Decenas de miles de personas siguen a la espera de salir del país, proceso que se ha visto obstaculizado por los problemas de seguridad y la burocracia estadounidense.

Biden aseguró, sin explicar en su totalidad, que las fuerzas estadounidenses han logrado mejorar el acceso al aeropuerto para los estadounidenses y demás personas que intentan abordar los vuelos. Dejó entrever que se ha extendido el perímetro para establecer una "zona de seguridad".

"Lo que haré es hablar de los cambios técnicos que hemos realizado para asegurarnos de mantener la mayor seguridad posible", dijo Biden. "Constantemente hemos podido, cómo decirlo, aumentar nuestro acceso racional al aeropuerto, a donde pueden ingresar más personas y de manera más segura. Sigue siendo una operación riesgosa, pero no quiero meterme en detalles de cómo la estamos realizando".

Más tarde, añadió: "Hemos discutido mucho con el Talibán. Han cooperado al momento de extender parte del perímetro".

Señaló que los grupos de estadounidenses en Kabul están siendo trasladados de manera más eficiente y segura al aeropuerto, aunque no dio a conocer detalles.

"Cualquier estadounidense que quiera volver a casa, volverá a casa", aseguró.

Horas antes el domingo, funcionarios del gobierno señalaron que el ejército sopesaba "formas creativas" para sacar a los estadounidenses de Kabul en medio de "serias" amenazas de seguridad, y el Pentágono ordenó a seis aerolíneas comerciales de Estados Unidos que ayudaran al traslado de evacuados desde lugares temporales fuera de Afganistán.

"La amenaza es real, es grave, es persistente y es algo en lo que estamos centrados con cada herramienta de nuestro arsenal", señaló Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden.

Sullivan comentó durante el programa "State of the Union" de la cadena CNN que 3.900 personas habían sido evacuadas vía aérea de Kabul en aviones del ejército estadounidense en las últimas 24 horas. Un funcionario de Defensa del país, que habló bajo condición de anonimato para proporcionar detalles que aún no son públicos, dijo que esas personas fueron trasladadas en un total de 23 vuelos, 14 de ellos en aviones C-17 y nueve en aviones de carga C-130.

Eso representa un aumento de 1.600 personas que fueron evacuadas en aviones militares de Estados Unidos en las 24 horas anteriores, pero sigue estando muy por debajo de los 5.000 a 9.000 que el ejército dijo que tiene la capacidad de transportar diariamente. Sullivan también dijo que unas 3.900 personas fueron transportadas en vuelos no militares en las últimas 24 horas.