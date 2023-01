EEUU amplía sanciones contra Grupo Wagner de Rusia

El gobierno estadounidense amplió el jueves las sanciones contra el Grupo Wagner de Rusia y empresas e individuos relacionados por su rol en la guerra en Ucrania y actividades mercenarias en África, incluyendo violaciones a los derechos humanos.

Los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron la medida en comunicados coordinados que apuntan a docenas de afiliados del Grupo Wagner, entre ellos algunos en la República Centroafricana y los Emiratos Árabes Unidos, así como al presidente de Kalashnikov Concern de Rusia, el fabricante original del fusil de asalto AK-47.

Las sanciones también fueron dirigidas a la empresa china Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, también conocida como Spacety China, que ha proporcionado a las filiales de Wagner Group imágenes satelitales de Ucrania que respaldan las operaciones militares de Wagner allí. También van dirigidas a una subsidiaria de Spacety China con sede en Luxemburgo.

Las sanciones vuelven a designar al Grupo Wagner, un grupo militar ruso privado propiedad de un colaborador cercano del presidente Vladimir Putin, como una "importante organización criminal transnacional". La firma ya había sido catalogada como tal, pero la nueva designación amplía las sanciones.

Las sanciones congelan cualquier activo que los identificados puedan tener en jurisdicciones de Estados Unidos y prohíben a estadounidenses realizar negocios con ellos al agregar una cantidad de afiliados a las listas negras estadounidenses.

"Al medida que las sanciones y los controles de exportación sobre Rusia por parte de nuestra coalición internacional siguen haciendo mella, el Kremlin busca desesperadamente armas y apoyo —incluso a través del brutal Grupo Wagner— para continuar su injusta guerra contra Ucrania", dijo la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en un comunicado.

"Las sanciones ampliadas de hoy a Wagner, así como las nuevas sanciones a sus asociados y otras empresas que habilitan el complejo militar ruso, impedirán aún más la capacidad de Putin para armar y equipar su máquina de guerra", añadió.