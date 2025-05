EEUU considera reducir tropas en Corea del Sur para contrarrestar a China

SINGAPUR (AP) — Estados Unidos no descarta una reducción de las fuerzas desplegadas en Corea del Sur mientras la administración Trump determina qué presencia necesita en la región para contrarrestar mejor a China, dijeron dos altos funcionarios de defensa estadounidenses a los periodistas que viajaban con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Singapur.

Hay 28.500 tropas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur como parte del compromiso a largo plazo de Estados Unidos para ayudar a defender Seúl de cualquier ataque de Corea del Norte.

Sin embargo, Estados Unidos también está tratando de distribuir sus fuerzas y barcos de manera óptima en el Indo-Pacífico como un disuasivo creíble contra China para cualquier posible ataque a Taiwán y otros actos de agresión contra aliados en la región.

No se ha tomado una decisión sobre el número de tropas desplegadas en Corea del Sur, pero cualquier presencia futura se optimizaría no solo para defenderse de Pyongyang, sino también para disuadir a China, indicó uno de los funcionarios. Los dos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones que no se han hecho públicas.

Hegseth está en Singapur para asistir a su primer diálogo de Shangri-La como secretario de Defensa del presidente Donald Trump. No se espera que su homólogo surcoreano asista debido a las elecciones en Seúl.

El Wall Street Journal fue el primero en reportar la posible reducción de fuerzas.