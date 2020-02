EEUU incauta lote con mil 400 aletas de tiburón de barco amarrado en Miami

Galería 1 de 3

Unas 1.400 aletas de tiburón escondidas en cajas en la bodega de un barco fueron incautada por las autoridades del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS), de acuerdo con lo informado este lunes por las autoridades federales y que recogen medio locales de la Florida.



"El objetivo de esta incautación es proteger a estas especies, al tiempo que disuade a los rastreadores de utilizar puertos estadounidenses como rutas viables en el comercio ilegal de aletas de tiburón", dijo al Miami Herald Christina Meister, portavoz del FWS. De acuerdo con el Herald, las aletas cortadas se mezclaron con otras especies "no protegidas" y "no reguladas" en 18 cajas, que los inspectores hallaron en enero pasado dentro de un barco fondeado en PotMiami, la rada más importante del sur de Florida.



Se cree que el cargamento provenía de algún lugar de América del Sur y se dirigía a Asia cuando fue confiscado.



El peso de la mercancía asciende a más de 1.000 libras (casi 500 kg) de aletas de tiburón, muy buscadas en países asiáticos para la elaboración de sopas.



Esta práctica, en la que se cortan las aletas y se desecha el resto del cuerpo del tiburón, es ilegal desde el establecimiento de una ley federal en los Estados Unidos en el año 2000. Aunque no se han se han realizado arrestos en relación con la mercancía ilegal, la funcionaria de FWS cifró el valor comercial del lote entre 700.000 y un millón de dólares. En enero de 2019, el congresista demócrata Gregorio Sablan, que representa a las Islas Marianas del Norte, y el republicano Michael McCaul, por el distrito 10 de Texas, presentaron una propuesta de ley para prohibir la venta de aleta de tiburón en el territorio del país.



"La prohibición de la venta de aleta de tiburón es importante para ayudar a poner fin a esta práctica cruel y excesiva, pero es solo un pequeño paso en el camino para conceder a los océanos el respeto que deben tener en la ley federal", indicó entonces el demócrata.



La matanza indiscriminada de tiburones para elaborar la "sopa de aleta", considerada una de las exquisiteces de la cocina tradicional china, amenaza con extinguir a los escualos de los mares de Asia.



El caldo elaborado con las aletas de tiburón fue plato obligado en los actos sociales durante la antigua dinastía de los Ming, época en la que surgió la creencia de que era un afrodisiaco.



Hoy, esta gelatinosa sopa continúa formando parte de los menús de banquetes, almuerzos de negocios y ágapes de postín ofrecidos por anfitriones de origen chino.



Según un estudio de la Florida International University, publicado en octubre de 2017, las aletas de tiburón que son usadas con fines comerciales globalmente provienen de especies que en casi un tercio de los casos están en peligro de extinción.