EEUU interrogará en Ecuador a hacker sueco allegado de Assange

BOGOTÁ (AP) — Investigadores estadounidenses recibieron permiso de Ecuador para interrogar a un programador sueco allegado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que ha estado detenido en una cárcel desde hace más de dos meses por sospecha de hackeo, según se enteró The Associated Press.



La entrevista con Ola Bini está programada para el 27 de junio, según una orden del fiscal ecuatoriano que fue proporcionada a la AP por alguien que sigue el caso de cerca.

Voceros del Departamento de Justicia estadounidense se negaron a hacer comentarios, pero una persona familiarizada con el caso en Estados Unidos confirmó que las autoridades norteamericanas quieren escuchar a Bini, quien fue arrestado el mismo día en que Ecuador desalojó a Assange de su embajada en Londres.

Ambas fuentes hablaron bajo la condición del anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre una investigación en curso.

No está claro por qué las autoridades estadounidenses pidieron hablar con Bini, pero la solicitud, no anunciada previamente, indica por primera vez que el programador sueco, que no ha sido acusado de ningún delito por parte de Ecuador, es un testigo potencial o una persona que podría tener información importante en las investigaciones de Estados Unidos sobre Assange y WikiLeaks.

Bini, de 36 años, fue detenido en el aeropuerto de Quito mientras se preparaba para abordar un vuelo a Japón. Hasta ahora no enfrenta cargos, pero altos funcionarios ecuatorianos han alegado que él fue parte de un complot tramado con dos hackers rusos no identificados que viven en Ecuador para amenazar con revelar documentos comprometedores sobre el presidente Lenín Moreno.

En ese momento, Moreno estaba endureciendo su postura contra Assange, quien vivía en la embajada del país en Londres como asilado desde 2012.

Los grupos defensores de la privacidad han acusado a Ecuador de llevar a cabo una caza de brujas debido a la amistad de Bini con Assange y su larga defensa de la privacidad en el mundo digital. Se cree que Bini viajó al menos 12 veces para reunirse con Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Los fiscales tienen 90 días para recopilar pruebas y acusarlo.