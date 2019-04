EEUU no descarta intervenir en Venezuela y exige a Rusia que no lo haga

Washington, EEUU (EFE).- John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, reiteró hoy que Washington mantiene "todas las opciones sobre la mesa" ante las crecientes tensiones en Venezuela, y advirtió a Rusia de que no "intervenga" en el país para mantener en el poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Creemos que los cubanos han desempeñado un papel muy importante hoy para mantener en el poder a Maduro, posiblemente con la ayuda de los rusos (...). Cuando las vidas de los venezolanos están en juego, esperamos que Rusia no intervenga", dijo Bolton en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

Bolton ha defendido desde que llegó al cargo hace un año la doctrina Monroe, articulada hace casi dos siglos para alertar a potencias extranjeras de que no intervinieran en el continente americano, y eso explica su advertencia de que Rusia no debe interferir en Venezuela, pero EE.UU. sí podría hacerlo.



El asesor de Trump admitió que es posible que la tensión en Venezuela "persista" si Guaidó no logra imponerse hoy, pero dijo que no ve "ningún indicio de que una parte sustancial de los militares venezolanos estén dispuestos a disparar a civiles inocentes".



Atribuyó los choques violentos que ya se han registrado a los "colectivos", militantes civiles "organizados por los cubanos", así como a posibles elementos aislados de los militares venezolanos.



"No sabemos exactamente cuál es ahora la estructura de mando (de los militares venezolanos), solo que, probablemente, responde a órdenes de La Habana", indicó.