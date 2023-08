Egipto encuentra el cuerpo de tripulante desaparecido tras una colisión en el canal de Suez

EL CAIRO (EFE).- La Autoridad del Canal de Suez anunció hoy que ha encontrado el cuerpo de un tripulante desaparecido tras la colisión de un remolcador con un petrolero el pasado día 5, lo que provocó la suspensión temporal del tráfico naval de esta importante vía marítima.



"Se ha encontrado el cuerpo de la persona desaparecida de la tripulación del remolcador hundido Fahd", dijo en un comunicado el presidente de la Autoridad, teniente general Osama Rabie.

De acuerdo con la nota, las autoridades sacaron el cadáver de las aguas del canal y lo trasladaron a un hospital para "completar los trámites necesarios para la entrega del cuerpo a la familia".

"Los buzos lograron encontrar el cuerpo en la cabina del remolcador hundido mientras realizaban un reconocimiento del área del accidente, a una profundidad de 24 metros", indicó Rabie, que expresó sus condolencias a la familia del difunto y a todos los empleados del canal de Suez.

Tras la colisión, los equipos de rescate marítimo de la Autoridad lograron salvar a seis de los siete miembros de la tripulación del remolcador, cinco de los cuales fueron ya dados de alta.

El choque del sábado se produjo durante el tránsito del buque petrolero, procedente de Singapur y rumbo a Estados Unidos, con el remolcador Fahd, lo que le provocó agujeros en el casco, una vía de agua y luego su hundimiento.

Este es el sexto incidente de este tipo en lo que va de año y sucede dos meses después de que el petrolero "Seavigour" paralizara el tránsito en el canal tras sufrir un fallo mecánico por el que tuvo que ser reflotado.

Si bien no todos los sucesos de estas características llegaron a interrumpir el tránsito en el canal, esos incidentes recordaron la crisis vivida entre el 23 y el 29 de marzo de 2021, cuando el portacontenedores "Ever Given" bloqueó el paso marítimo con sus 400 metros de eslora y 18,000 contenedores a bordo, algo que provocó un enorme atasco por esta vía por la que pasa en torno al 10 % de las mercancías del mundo.

El Canal de Suez es una de los principales fuentes de ingresos de Egipto y, en 2022, registró casi 8.000 millones de dólares.