Ejército israelí balea a niño palestino en Cisjordania

JERUSALÉN.- Un niño palestino de 3 años se encontraba en estado crítico en un hospital israelí el viernes después de ser baleado por soldados israelíes en la Cisjordania ocupada. El ejército abrió una investigación sobre lo que dijo fueron disparos no intencionales.

El ejército israelí señaló que hombres armados dispararon el jueves por la noche en dirección del asentamiento de Neve Tzuf en Cisjordania, y que soldados de un puesto de guardia respondieron a los disparos.

Momentos después, médicos israelíes recibieron informes de que un hombre palestino y el niño habían resultado gravemente heridos. El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital palestino, mientras que el pequeño, después de ser reanimado por médicos israelíes, fue trasladado en avión al Hospital Sheba de Israel. El hospital informó que el niño estaba en estado crítico.

Haitham Aal Tamimi, el padre del pequeño niño, dijo que le acababa de poner el cinturón de seguridad a su hijo en el automóvil y se dirigía a visitar a un tío que vive cerca de allí cuando fue alcanzado por la bala.

“El automóvil recibió disparos, e intenté detenerlo. Sentí un dolor en mi hombro y, cuando vi a mi hijo, me di cuenta que le habían disparado en la cabeza y se había caído de su asiento especial para niños, sangrando”, le dijo a The Associated Press.

El ejército publicó un video poco nítido que muestra lo que dijo eran los hombres armados disparando hacia el asentamiento, y señaló que los estaba buscando.

Pero indicó que el suceso está bajo revisión y que “lamenta el daño a los no combatientes”.

Añadió que hace “todo lo que está a su alcance para prevenir tales incidentes”.