Ejército pakistaní mató al menos a 70 milicianos

Islamabad, Pakistán.- El ejército de Pakistán mató al menos a 70 milicianos la madrugada del domingo en ataques junto a la frontera con Afganistán, dirigidos contra lo que describió como escondites de milicianos paquistaníes a los que culpa de atentados recientes dentro del país, según dijo el viceministro del Interior. Kabul rechazó la afirmación.

Talal Chaudhry, viceministro del Interior de Pakistán, no ofreció pruebas de su afirmación en una entrevista con Geo News de que al menos 70 milicianos murieron en los ataques. Más tarde, medios estatales paquistaníes informaron que las muertes de milicianos aumentaron a 80.

El Ministerio de Defensa afgano señaló en un comunicado que "varias zonas civiles" en las provincias de Nangarhar y Paktika, en el este de Afganistán, fueron impactadas, incluida una institución religiosa y varias viviendas. El comunicado calificó los ataques como una violación del espacio aéreo y la soberanía de Afganistán.

El domingo, aldeanos retiraron escombros en Nangarhar tras los ataques aéreos, cuando dolientes se preparaban para los funerales de los fallecidos. Habib Ullah, un anciano tribal local, dijo que los muertos en los ataques no eran milicianos.

