El auto más exclusivo del mundo pertenece a nuevo emperador de Japón

Un auto exclusivo atiende a las demandas de comodidad, lujo y extravagancia de cada comprador, así que hablar sobre ellos no es tarea fácil y no se tiene acceso a la información porque son dueños millonarios. Aunque del que sí podemos hablar es del nuevo auto más exclusivo del mundo, que pertenecerá al emperador de Japón, Naruhito.

El emperador Nahurito, quien tiene un gusto especial por los autos, decidió que se trasladará en un Century, de la línea más exclusiva y cara de Toyota, de la que sólo pueden disfrutar personas de grandes cargos políticos y empresariales.

Por otra parte, aún no se conocen todos los detalles de este vehículo ya que todavía no se encuentra listo, pero se sabe que esta versión para el emperador será convertible. Mientras se presenta el auto exclusivo al público, te platicamos algunos de los detalles que las carrocerías de Century que lo hacen un carro para la élite.

Para empezar, los autos Century pueden medir cinco metro, aproximadamente, y dentro de su interior se pueden encontrar una gran variedad de opciones, por ejemplo, sus asientos abatibles proporcionan masajes a la par de que el pasajero puede disfrutar de contenido visual por medio de una pantalla de 20 pulgadas de alta definición con 20 altavoces para mejorar la calidad del audio.

Además, estos autos de Toyota cuentan con detalles de madera y cortinas bordadas. Tienen un motor V8 híbrido de 5.0 litros de potencia de 425 caballos de fuerza, el cual tiene un sistema de cancelación de ruido, es decir, una función para que no se escuche la potencia de éste en el interior.

Pero esto no acaba aquí, el auto del emperador estará diseñado sólo para él y, en consecuencia, no habrá versiones para que otros puedan disfrutar de dicho modelo que costará alrededor de 60 millones de yenes (diez millones 800 mil de pesos, aproximadamente).