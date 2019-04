El bebé del príncipe Harry y Meghan no será príncipe o princesa

El mundo tiene los ojos puestos en la familia real británica por el nacimiento del primogénito del príncipe Harry y Meghan Markle; mientras unos aseguran que su primogénito ya nació, otros esperan con ansias su llegada y conocer si es niño o niña, pues es de vital importancia para el título nobiliario que tendrá este royal baby.

Lo que sí es un hecho es que, aunque este bebé es hijo de un príncipe no podrá heredar el título nobiliario de su padre. Lo anterior es consecuencia del decreto dictado por el rey Jorge V en 1917, el cual estipula que únicamente los hijos del rey -en este caso la reina Isabel II-, sus hijos -príncipe Carlos-, sus nietos -William y Harry-, y el primogénito del nieto mayor -George-, pueden llevar el título nobiliario de Alteza Real. Pese a esto, los otros dos hijos de Kate Middleton, o sea, Charlotte y Louis, también fueron nombrados como princesa y príncipe respectivamente por la intervención de la monarca inglesa.

En el caso del bebé de los duques de Sussex esto no sucederá porque Harry es el hijo menor de Carlos de Gales y su primogénito tomaría el séptimo lugar en la línea sucesoria al trono, lo que significa que está muy lejos de convertirse algún día en rey o reina.

De tal modo que el royal baby llevará como título nobiliario conde de Dumbarton, en caso de ser varón, o lady Windsor, si nace niña. El nombramiento de conde le daría mayor presencia al recién nacido dentro de la familia real británica, pero en el caso de las mujeres, ellas solo pueden recibir un título nobiliario a través del matrimonio, que es cuando se les llama duquesas o condesas.

Pero aún hay otros dos escenarios posibles: el primero que Meghan Markle y Harry decidan renunciar a cualquier título para su bebé tal y como lo hicieron Zara y Peter Philips. La otra opción es que la reina Isabel II interceda como lo hizo con los hijos de Kate Middleton y el príncipe William; sin embargo, las posibilidades de que esto suceda son pocas, ya que la relación de la duquesa de Sussex con el resto de los royals no es muy buena.