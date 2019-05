El "Brexit" provoca el periodo parlamentario británico más largo en 350 años

Cada legislatura en el Reino Unido está dividida en cinco cursos parlamentarios o períodos de sesiones, que suelen durar en torno a un año y se inauguran con el llamado Discurso de la Reina, en el que la soberana británica desgrana la agenda del Gobierno para los siguientes doce meses.



En junio de 2017, cuando se inició el presente curso, la primera ministra, la conservadora Theresa May, advirtió sin embargo de que la compleja tarea de aprobar la legislación necesaria para que el Reino Unido abandone la UE requeriría un periodo de sesiones de unos dos años.



La biblioteca de la Cámara de los Comunes detalló hoy que el actual curso se ha convertido en el más largo desde la guerra civil inglesa, cuando el Parlamento mantuvo abierta su sesión desde noviembre de 1640 hasta abril de 1653.



May esperaba abandonar la Unión Europea el pasado 29 de marzo, por lo que preveía que la legislación necesaria estuviera aprobada para entonces.



Los diputados, sin embargo, han rechazado hasta ahora el acuerdo sobre los términos del "brexit" que ha negociado el Gobierno con la UE y Bruselas ha otorgado al Reino Unido una prórroga hasta el 31 de octubre para ratificar ese pacto.



A pesar de la longitud del curso parlamentario, la Cámara de los Comunes ha registrado una baja actividad en las últimas semanas, debido al bloqueo en el que se encuentra el proceso de salida del bloque comunitario.



En el último mes no se ha celebrado votación alguna en la Cámara Baja. La última se produjo el pasado 10 de abril, cuando se aprobó conmemorar los 50 años de la creación de la unidad de submarinos nucleares británicos.