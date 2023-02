"El conflicto no nos lleva a ninguna parte", dice Biden al Congreso

Washington, 7 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, hizo este martes un llamamiento al diálogo entre republicanos y demócratas en el Congreso estadounidense, ya que, advirtió, "el conflicto no lleva a ninguna parte".

"Pelear por pelear, el conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte", apuntó el mandatario en su discurso sobre el Estado de la Unión a los representantes de las dos cámaras, a los que les dio un mensaje claro: "si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos en este y encontrar consenso".

El mandatario arrancó precisamente su discurso saludando al nuevo presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, y las primeras frases fueron hacia los conservadores.

A lo largo del discurso, Biden se refirió a uno de los temas que más ampollas está levantando en las últimas semanas: el techo de deuda.

El presidente acusó a su predecesor, Donald Trump, de ser responsable de un cuarto de la deuda gubernamental. "Casi el 25 % de toda la deuda nacional, una deuda que tardó 200 años en acumularse, fue agregada solo por esa administración", dijo.

Y, en aquel momento, el Congreso actuó elevando el techo de deuda. "Levantaron el techo de la deuda tres veces sin condiciones previas ni crisis. Pagaron las cuentas de Estados Unidos para evitar un desastre económico para nuestro país", apuntó.

Por eso "esta noche, le pido a este Congreso que haga lo mismo", dijo.

"Comprometámonos aquí esta noche a que la plena fe y el crédito de los Estados Unidos de América nunca, nunca, serán cuestionados", añadió el presidente.

"Algunos de mis amigos republicanos quieren tomar la economía como rehén a menos que esté de acuerdo con sus planes económicos. Todos ustedes en casa deben saber cuáles son sus planes", agregó.

La Casa Blanca y los republicanos, que controlan la Cámara Baja se encuentran actualmente enfrascados en un debate sobre el aumento del techo de deuda, que en la actualidad es de 31.4 billones de dólares y se alcanzó el pasado 19 de enero.

Aunque el líder de ese hemiciclo, el conservador Kevin McCarthy, aseguró el lunes que están dispuestos a negociar un "incremento responsable" de ese límite a cambio de un recorte de gastos, desde la Administración de Biden se sostiene que el alza no debe ir ligada a condiciones previas.

Biden abogó esta noche por el consenso y dijo que "a menudo nos dicen que los demócratas o los republicanos no pueden trabajar juntos, pero en los últimos dos años hemos demostrado que los cínicos y los detractores estaban equivocados".

El presidente recordó que durante los dos años los demócratas y los republicanos se unieron, entre otras cosas, "para defender una ley de infraestructura más fuerte y más segura" y que se han firmado "más de 300 leyes bipartidistas" desde que asumió la presidencia.

"Esa ha sido siempre mi visión de nuestro país, restaurar el alma de esta nación para reconstruir la columna vertebral de Estados Unidos, la clase media de Estados Unidos y unir al país", añadió.