El discurso de Donald Trump que está en el centro del impeachment

El juicio político que inició este martes contra Donald Trump se basa en la acusación de que el expresidente estadounidense "incitó a la insurrección" del pasado 6 de enero, cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio, en hechos que dejaron 5 personas muertas.

En el centro del juicio político está el discurso que dio Trump ese día ante una multitud a la que invitó a "marchar el Capitolio" y ante la cual insistió, sin pruebas, en que las presidenciales del 3 de noviembre le fueron "robadas".

Ese día, en el Capitolio de Washington los legisladores contaban los votos electorales de los comicios, y Trump reclamaba que el entonces vicepresidente Mike Pence revirtiera el resultado, algo que no estaba entre sus funciones y que no hizo.

Estas son algunas de las frases más importantes de aquel discurso de casi una hora de duración y las que los demócratas, y algunos republicanos, consideran que incitaron a la gente a atacar el recinto legislativo.

"Cientos de miles de patriotas estadounidenses están comprometidos con la honestidad de nuestras elecciones y la integridad de nuestra gloriosa República. Todos nosotros aquí hoy no queremos ver nuestra victoria electoral robada por los envalentonados demócratas radicales de izquierda, que es lo que están haciendo, y robada por los falsos medios de comunicación. Eso es lo que han hecho y lo que están haciendo. Nunca nos rendiremos. Nunca nos rendiremos, eso no pasará. No se concede [la derrota] cuando hay un robo involucrado.

"Nuestro país ya ha tenido suficiente. No lo soportaremos más y de eso se trata. Para usar su frase favorita, que a todos ustedes se les ocurrió: detendremos el robo.

"¿Alguien cree que Joe (Biden) tenía 80 millones de votos? ¿Alguien cree eso? Tenía 80 millones de votos por computadora. Es una vergüenza. Nunca ha habido nada como eso. (...) Vean a los países del tercer mundo. Sus elecciones son más honestas que lo que hemos pasado en este país. Es una vergüenza (...) Están todos corriendo como pollos con sus cabezas cortadas. Nadie sabe qué demonios está pasando. Nunca ha habido nada como esto. No dejaremos que silencien sus voces. No vamos a dejar que eso pase.

"Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos las elecciones (...) Se supone que debemos proteger a nuestro país, apoyar a nuestro país, apoyar nuestra Constitución y protegerla. Los estados quieren revocar [la elección]... Todo lo que el vicepresidente tiene que hacer, es enviar de vuelta [los votos electorales] a Estados para recertificarse. ¡Y así me convertiría en presidente y ustedes en las personas más felices!

"Estamos reunidos en el corazón del Capitolio de nuestra nación por una muy, muy básica y simple razón: para salvar nuestra democracia... Han usado la pandemia [de coronavirus] como una forma de defraudar a la gente en (lo que era) una elección correcta.

"Durante años, los demócratas se han salido con la suya con el fraude electoral. Y los republicanos son débiles, eso es lo que son. Hay tantos republicanos débiles. Tenemos algunos grandes (...), están ahí fuera luchando contra la Cámara de Representantes. Están luchando, pero es increíble. A muchos de los republicanos yo los ayudé a entrar. Les ayudé a ser elegidos (...) Es increíble. Los republicanos débiles son republicanos patéticos.

"Vamos a tener que luchar mucho más duro y Mike Pence va a tener que dar la cara por nosotros. Si no lo hace, será un día triste para nuestro país porque ha jurado defender nuestra Constitución. Ahora le toca al Congreso enfrentar este atroz asalto a nuestra democracia.

"Después de esto [el mitin], vamos a caminar y estaré allí con ustedes. Vamos a marchar. Vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas.

Probablemente no vamos a animar mucho a algunos de ellos. Nunca recuperarán nuestro país con debilidad; tienen que mostrar fuerza, y tienen que ser fuertes... Si no pelean como el demonio, no van a tener más un país.

"Hemos venido a exigir que el Congreso haga lo correcto y que sólo cuente a los electores que han votado legalmente. Sé que todos aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica. Hoy veremos si los republicanos se mantienen fuertes por la integridad de nuestras elecciones, si se mantienen fuertes por nuestro país.

"Hoy, vemos un acontecimiento muy importante (...) Y voy a estar observando, porque se va a hacer historia. Hoy vamos a ver si tenemos o no grandes y valientes líderes; o si tenemos o no líderes que deberán avergonzarse de ellos mismos... por toda la eternidad. ¿Y saben qué? Si hacen algo malo, nunca jamás deberíamos olvidar lo que hicieron. Nunca olvidaremos. Nunca, jamás, debemos olvidar.

"Así que vamos a caminar por la avenida Pennsylvania al Capitolio. Vamos a intentar darles a nuestros republicanos, a los débiles, porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda, el tipo de amor propio y audacia que necesitan para recuperar nuestro país".