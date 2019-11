El General León Trauwitz, ligado al 'huachicol' con EPN, no asiste por tercera vez a audiencia

El General Eduardo León Trauwitz, ex Subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado del robo de combustible en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, no se presentó por tercera ocasión consecutiva a la audiencia del proceso que se sigue en su contra porque se encuentra fuera del país, dijeron sus abogados, según The Washington Post.

Al iniciar la sesión, la Jueza Angélica Lucio Rosales solicitó la presencia de León Trauwitz; empero, él no estaba presente. "¿Dónde está el General Trauwitz?", preguntó. Sus abogados respondieron que se encontraba fuera del país, sin dar más explicaciones.

En la segunda audiencia tampoco asistió. En aquella ocasión, su defensa argumentó que estaba en el hospital.

En entrevista con The Washington Post, ex empleados de Pemex mencionaron que León Trauwitz coordinó acciones para saquear petróleo de tuberías y refinerías. En 2018, el robo de petróleo le costó a la paraestatal aproximadamente tres mil 500 millones de pesos.

Por su parte, Roberto García González, abogado defensor del General Trauwitz declaró para The Washington Post que "las acusaciones eran falsas", pues éste luchó contra el robo de petróleo, y que su esfuerzo está siendo tergiversado por la administración de López Obrador.

El 31 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) podrá solicitar una orden de aprehensión contra el General Eduardo León Trauwitz, relacionado con el robo de combustible en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, luego de que éste no se presentara por segunda ocasión consecutiva a la audiencia inicial del proceso en su contra.

La Jueza María Elena Cardona Ramos dejó abierta esta posibilidad si el ex Subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) no justificaba a más tardar el martes siguiente su falta a la audiencia, donde la FGR pretendía imputarlo por robo de combustible. Jamás sucedió.

La defensa legal de Trauwitz argumentó ante la Jueza que su cliente no se presentó por motivos de salud, pues, cuando se dirigía a tomar un vuelo para llegar a la Ciudad de México, sufrió un dolor que lo habría llevado a ser internado.

Días antes, el 23 de mayo, la FGR intentó capturarlo luego de que no se presentara a la audiencia; sin embargo, se amparó contra la orden de aprehensión, pero jueces analizaban si admitían el recurso, de acuerdo con información difundida en Milenio.

Mientras que el 17 de mayo, el General no se presentó a la primera audiencia. La Jueza María Elena Cardona impuso una multa de ocho mil 449 pesos a León Trauwitz por no asistir, por ello la aplazó al 31 de mayo.

La Fiscalía frenó casi dos años una investigación por el presunto delito de robo de hidrocarburos contra León Trauwitz.

El General y por lo menos otros 20 funcionarios más fueron denunciados desde el 27 de marzo del 2017 por el abogado Jorge García Adriano en representación de tres militares que aseguraron ser testigos de tal ilícito en la Subdirección mencionada.

El Gobierno federal dio a conocer que la denuncia se presentó por abuso de autoridad, intimidación, amenazas, encubrimiento y discriminación, sin embargo la parte acusadora fue llamada a rendir su declaración hasta el 16 de enero del presente año, es decir, un año y nueve meses después de haber dado a conocer los hechos a las autoridades.

A raíz de las declaraciones de los militares, la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) retomó el caso y comenzó a reunir información.

Los tres ex elementos de Seguridad Física de Pemex explicaron que durante la gestión del General Eduardo León Trauwitz como subdirector de Salvaguardia Estratégica, agentes de inteligencia de la paraestatal ordenaban la perforación de ductos y apertura de tomas clandestinas.

Moisés Ángel Merlín Sibaja, Enrique Alejandro Sandoval Díaz y Eliseo Lara Cortes, revelaron el contexto de corrupción, improvisación y negligencia que reinó durante el sexenio pasado en el área encargada de combatir el robo de combustible dentro de Pemex, según el mismo diario.

Entre otras irregularidades también subrayaron que los jefes de departamento de Seguridad Física en los estado de Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, ordenaban sellar de forma falsa las perforaciones ilegales, no denunciarlas ante la entonces PGR, y mucho menos mencionarlas en los reportes internos la empresa petrolera.

Los testigos revelaron que han sufrido acoso, amenazas e incluso "levantones" por sus denuncias a los presuntos actos de corrupción en los ex funcionarios allegados a Peña Nieto.

Merlín Silbaja describió que fue privado de su libertad por un grupo de personas armadas en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, lo que lo obligó a cambiar de residencia a San Martín Texmelucan, Puebla.

El General León Trauwitz además de ocupar un alto cargo dentro de Pemex, también fungió como jefe de escoltas cuando Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México del 2005 al 2011.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el 8 de enero del presente año que Trauwitz se encontraba en una lista de personas que están bajo investigación por el saqueo de combustibles a Pemex.

"Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo. Se está investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron que ver", señaló López Obrador en su conferencia matutina a principios de año.

Trauwitz no es el único ex funcionario de Pemex buscado por el Presidente López Obrador. Emilio Lozoya, el es director de la compañía, está acusado de aceptar sobornos a través de acuerdos fantasmas.

Lozoya, como Trauwitz, ha desaparecido. Ambos fueron los principales ayudantes del Presidente Enrique Peña Nieto.

Los abogados de Trauwitz y Lozoya dicen que los cargos en su contra son infundados y que están evadiendo intencionalmente órdenes de arresto que creen que tienen motivaciones políticas.