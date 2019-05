"El hombre es el único animal que cae dos veces", dice el Papa respecto a los muros

"Yo no sé qué sucede cuando entra esta nueva cultura de defender territorios haciendo muro. Ya conocimos uno, el de Berlín, que bastantes dolores de cabeza nos trajo y bastante sufrimiento... Pero el hombre es el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo", afirma en una entrevista concedida a la corresponsal de Televisa en el Vaticano.



"Y en esto no me refiero solo al límite de México, hablo de todas las barreras que hay", y recuerda que en otra reciente entrevista habló sobre la valla con pinchos que separa Ceuta y Melilla (España) de Marruecos. "Después el gobierno las mando a sacar ¿no? pero es cruel".



Francisco no se explica los feminicidios y la violencia contra las mujeres: "yo no sabría dar una explicación sociológica (...) ¿Cuál es el odio? (...) ¿matar mujeres es una aventura?".



Y añade: "Sí me atrevo a decir que todavía la mujer está en segundo lugar... y del segundo lugar a ser objeto de esclavitud. Basta ver por Termini, por las calles de Roma ¿no es cierto? Y son mujeres en Europa, la culta Roma. Son mujeres esclavas".



Recuerda cuando visitó un centro de chicas maltratadas y "una tenía cortada la oreja porque no había traído lo necesario" y subraya: "El mundo sin la mujer no funciona".



En la entrevista, cuya transcripción publica el portal Vatican News, aborda también el asunto de los migrantes. "Los países no dialogan, entre los países se ponen fronteras, entonces claro, ¿quienes sufren? Los más débiles que son los migrantes". Y pide "cuidado también con el repatriar sin seguridad".



Francisco se reafirma en su oposición frontal al aborto - que una vez comparó con alquilar un sicario para matar - y señala: "el aborto no es un problema religioso en el sentido que porque soy católico no puedo abortar, ¡es un problema humano! Es un problema de eliminar una vida humana. Punto".



"¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Es un problema puramente humano. Como aquel cura tan bueno que se fueron a confesar y le dijeron: "padre, padre, maté a mi madre". "Bueno hijo, no lo hagas más". Como si matar a la madre fuera un problema de la Iglesia... Es un problema humano".



Reitera que "las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, las personas con una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia" pero considera "una incongruencia hablar de matrimonio homosexual".



Sobre la plaga de los abusos a menores por parte de clérigos reconoce haber cometido algunos errores, como en el caso de Chile, donde no reaccionó a tiempo ante el caso de un obispo abusador. "Algunos errores de juicio en alguna decisión que después tuve que corregir, entonces, he tenido varios", dice.



Pero frente a las críticas de las víctimas sobre falta de acción y lentitud en resolver y castigar los abusos, Francisco defiende que se respete la presunción de inocencia y el trabajo discreto.



"El papa no tiene que andar publicando todos los días lo que está haciendo (...) hay casos que son largos" porque faltan todos los elementos. "Mi política consiste en abrir procesos", en este caso "de sanación, de curación, de corrección", asegura.