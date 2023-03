El jefe de la OMS visita bastiones opositores afectados por el sismo en Siria

BEIRUT (EFE).- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, entró este miércoles en las áreas opositoras del noroeste de Siria, en la primera visita de un encargado de la ONU de su rango desde los terremotos que sacudieron la región hace más de tres semanas.



"Acabo de visitar el noroeste de Siria, el nivel de sufrimiento es difícil de expresar. Me senté con padres que me hablaron sobre haber perdido a sus hijos y me enseñaron sus preciadas fotografías, pocas veces he estado tan afligido", explicó Ghebreyesus en su cuenta de Twitter.

La OMS confirmó el viaje en la misma red social y precisó que durante la breve estancia su director se reunió con diversos trabajadores del sector sanitario, así como con miembros de las comunidades locales para conversar sobre sus necesidades en términos de salud.

"Desde que se produjeron los seísmos, la OMS ha duplicado su cuota de suministros médicos enviados al noroeste de Siria. Tedros se comprometió a ampliar más la ayuda sanitaria a los sirios en todo el país", afirmó la organización.

El terremoto inicial registrado el pasado 6 de febrero y las réplicas que le siguieron afectaron a las zonas opositoras de las provincias de Idlib y Alepo (noroeste), y también a áreas del país en manos del Gobierno del presidente sirio, Bachar al Asad.

El envío de ayuda humanitaria a los bastiones rebeldes estuvo rodeado de polémica, pues no entró a la región ningún convoy de la ONU hasta pasados cuatro días de la tragedia y la respuesta a los seísmos fue inicialmente muy lenta en comparación con las zonas controladas por Damasco.

Durante una visita a Siria la misma semana del terremoto, el director de la OMS ya adelantó que tenía intención de visitar las zonas opositoras, rodeadas de territorio en manos de fuerzas rivales, si bien por aquel entonces todavía no había recibido los permisos necesarios.