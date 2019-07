El Kremlin niega haber financiado partido ultraderechista italiano

La Fiscalía de Milán investiga si la Liga trató de obtener u obtuvo financiación por parte de Rusia, después de que varios medios hayan publicado reportajes que así lo aseguran.



El primero fue el semanario italiano L'Espresso y después lo hizo el portal de noticias estadounidense Buzzfeed, que además aportó grabaciones de audio en las que se escucha a un colaborador de Salvini hablando supuestamente con funcionarios del Kremlin.



"Nos llamó realmente la atención la publicación de estas conversaciones. En nuestra opinión es extraño que se haya armado tanto ruido por esto. Allí no se habla nada de la entrega de dinero para el partido. Solo podemos expresar nuestra sorpresa", afirmó a la agencia rusa Tass el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



El representante del presidente ruso añadió que jamás ningún partido o político italiano ha recibido "dinero de Rusia, ni directamente, ni a través de algún tipo de trato".



En la grabación presentada por los medios de prensa, un hombre identificado como Gianluca Savoini, estrecho colaborador del ministro, negocia con los rusos para hacer que la Liga reciba unos 65 millones de euros para sufragar la campaña electoral de las pasadas elecciones europeas.



El encuentro se produjo supuestamente el pasado 18 de octubre, al margen de una visita oficial a Moscú de Salvini, que nunca ha escondido su admiración por el presidente ruso Vladimir Putin y su postura a favor de acabar con las sanciones europeas.



La Liga ha desmentido estas informaciones y ha asegurado que la asociación "Lombardia Russia", presidida por Savoini, "no tiene nada que ver" con el partido del ministro y "nunca ha formado parte de las delegaciones oficiales" de este a Moscú.



Sin embargo los medios han aportado fotografías que muestran a Savoini en todos los viajes de Salvini a Rusia en los últimos años, incluso antes de llegar al Gobierno.



El diario "La Repubblica", del grupo editorial de "L'Espresso", recuperó hoy una fotografía tuiteada por Salvini de un encuentro con su homólogo, el ministro del Interior ruso, Vladímir Kolokoltsev, el 16 de julio de 2018 en la que aparece el propio Savoini.



El primer ministro Giuseppe Conte aseguró hoy que no conoce ni se ha reunido nunca con Savoini y explicó que ha pedido explicaciones de su presencia en aquella velada.