El mundo ora por el papa Francisco

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco sigue en estado crítico en el hospital Gemelli de Roma, y aunque no ha tenido nuevas crisis respiratorias a su difícil cuadro clínico se añadió la presencia de una insuficiencia renal inicial leve, que “actualmente está bajo control”, según el parte médico difundido por el Vaticano.

A Francisco, ingresado desde el pasado 14 de febrero con una neumonía bilateral, se le suministraron el sábado dos unidades de concentrado de glóbulos rojos que supusieron el aumento del valor de hemoglobina, añadió el parte médico.

La trombocitopenia, es decir el nivel bajo de las plaquetas, que se le detectó el sábado “se mantuvo estable”, explicaron.

“Sin embargo - añadieron -algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, actualmente bajo control”. La terapia de oxígeno de alto flujo continúa a través de cánulas nasales, después de que este sábado tuvo una crisis respiratoria.

El Vaticano difundió el texto para el rezo del ángelus dominical en el que el papa escribía: “Por mi parte, continuo con confianza mi hospitalización en el policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios; ¡y el descanso también forma parte de la terapia!”

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”, añadió el papa Francisco.

Los fieles rezan

Numerosos fieles que han acudido a la plaza de San Pedro del Vaticano han mostrado su esperanza en la recuperación del papa Francisco, después de que su salud se agravase este pasado sábado al sufrir una crisis respiratoria que le mantiene en estado “crítico”.

Mientras que católicos argentinos acudían a las iglesias para elevar plegarias por la recuperación del papa Francisco. El obelisco de Buenos Aires proyectaba la frase: “Francisco, la ciudad reza por vos”.

Fieles de todo el mundo, sobre todo en Argentina, donde Francisco nació, ejerció como obispo, aunque no llegó a regresar después de su elección como el primer Papa latinoamericano de la historia en 2013, están rezando y enviando mensajes por su pronta mejoría.

También algunos mandatarios de la región, como el presidente colombiano Gustavo Petro, enviaron mensajes a Francisco, “un amigo de verdad, de los que luchan toda la vida”.