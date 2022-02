El noreste argentino continúa en una situación "crítica" por los incendios

BUENOS AIRES (EFE).- Las lluvias del fin de semana han traído algo de alivio a la provincia argentina de Corrientes (noreste), que este lunes continúa en una situación "altamente crítica" por unos incendios que han arrasado más de 700,000 hectáreas de terreno.



Así lo constató el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, quien reconoció que estos fuegos están entre los más graves en la historia reciente del país, no solo por la cantidad, "sino por la calidad de las hectáreas afectadas".

"El fuego entró en un área a la cual normalmente no entraba porque estaba llena de agua, que son los Esteros del Iberá. La sequía es tan pronunciada que se secaron los esteros, entonces el fuego entró en un lugar inusitado. Esta es la diferencia cualitativa con cualquiera de los fuegos anteriores", señaló el funcionario en diálogo con Somos Radio.

En ese sentido, Federovisky advirtió que existe el riesgo de que este humedal, el más grande de Argentina y uno de los más extensos del mundo, sufra "una afectación irreversible" en su ecosistema.

"Hoy el humedal no está funcionando por la sequía, porque no tiene agua, y cuando los humedales no funcionan lo que proliferan son los incendios forestales", aseveró el secretario argentino de Control y Monitoreo Ambiental.

Según el último informe del Ministerio de Ambiente, este lunes permanecían activos ocho incendios en Corrientes, concentrados especialmente en la zona septentrional de la provincia, mientras que otros dos ya están controlados.

La provincia recibió diversos recursos por parte de Brasil, como dotaciones de bomberos del estado de Río Grande del Sur y del municipio de São Borja, que este sábado cruzaron la frontera para unirse al combate del fuego en el municipio correntino de Santo Tomé.

Asimismo, esta mañana un avión del Ministerio de Defensa argentino despegó desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) para transportar a setenta brigadistas bolivianos que se sumarán a las labores de extinción.

"El año pasado trajimos instructores argentinos para capacitar a brigadistas bolivianos en apagar incendios. Hoy, ese equipo de brigadistas bolivianos está viajando a Corrientes y Entre Ríos para sumarse a los equipos que están luchando contra los incendios", aseveró el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, en declaraciones recogidas por la Cancillería del país suramericano.

DONACIONES MILLONARIAS

Con el objetivo de ampliar las capacidades de la provincia para hacer frente a los incendios, el 'influencer' argentino Santi Maratea lanzó una convocatoria en sus redes sociales para recaudar dinero con el que comprar equipamiento para Corrientes.

En menos de 24 horas, Maratea consiguió reunir más de 111 millones de pesos (más de un millón de dólares) en donaciones.

"Estamos buscando proveedores que vendan 'pick up', 4x4, doble cabina, con 0 km y stock inmediato. Tenemos que comprar como ocho camionetas", señaló el influencer a través de su perfil de Instagram.

Corrientes sufre desde enero pasado incendios que han que quemado 785,238 hectáreas, lo que representa un 8.8 % de la provincia que limita con Paraguay, Brasil y Uruguay, de acuerdo al último informe de evolución de los incendios elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) publicado el 16 de febrero.

La provincia ha sido declarada "zona de catástrofe ecológica y ambiental" y ha recibido recursos de varias provincias del país, del Gobierno nacional y de particulares.