El peronismo recuerda a Evita, "abanderada de los humildes", en su centenario

BUENOS AIRES (EFE).- Las principales figuras del peronismo recordaron este martes en Argentina a Evita, líder fundacional de ese movimiento político junto a su esposo, el expresidente Juan Domingo Perón, en el día en que habría cumplido 100 años.



"Eva Perón... Única e irrepetible. Trascendió a sus detractores, al odio y a la muerte porque su amor y su entrega por los humildes la pusieron para siempre en el corazón del pueblo y en la historia de la Nación. Siempre... siempre el amor vence al odio y la mentira #Evita100Años", escribió en su cuenta de Twitter la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).



La actual senadora es la líder del sector kirchnerista del peronismo, corriente originada por su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), y a lo largo de su carrera multitud han sido las ocasiones en las que ha rendido homenaje a la emblemática ex primera dama.



"Como nos enseñó Evita: 'Cuando la patria está en peligro, ser peronista es una obligación'", expresó por su parte José Luis Gioja, actual presidente del Partido Justicialista, histórica formación fundada por Perón a mediados de la década de 1940.



Nacida en la localidad bonaerense de Los Toldos el 7 de mayo de 1919 e hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte -quien tenía otra familia y nunca la reconoció legalmente ni a ella ni a sus hermanos-, Eva se mudó a Buenos Aires en plena adolescencia para probar suerte como actriz.



En 1944 conoció a Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión, con quien se casó poco antes de que este ganara las elecciones presidenciales.



Fue en 1946 cuando comenzó el primer mandato de su esposo, y a su muerte en 1952, con solo 33 años por un cáncer de útero, Evita se ganó el sobrenombre de "abanderada de los humildes", por el impulso que dio, con gran carisma, a medidas a favor de los más pobres y las mujeres.



"En el centenario del nacimiento de #Evita, rendimos nuestro homenaje a su memoria. El ejemplo de "la abanderada de los humildes" nos sigue acompañando en la lucha por los más pobres de América Latina. #Evita100Años", escribió hoy el presidente de Bolivia, Evo Morales, en las redes sociales.



Por su parte, el diputado Felipe Solá, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2007, opinó al recordar a Evita que el peronismo "es el único movimiento en el mundo que le dio al amor una categoría política" y ella "lo hizo posible".



"Recordamos a una mujer de enormes ideales, valores, sentimientos y valentía, que cambió para siempre los rumbos de la política argentina, dejando huellas amor y coraje que hasta el día de hoy nos acompañan e inspiran a seguir trabajando por el bienestar del pueblo", expresó el grupo de diputados del kirchnerista Frente para la Victoria/Partido Justicialista.



También el sindicalista Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, evocó a la "jefa espiritual de la nación" por ser "la guardiana de la felicidad del pueblo. Eterna Evita!", concluyó.



Desde el lunes y a lo largo de esta jornada, múltiples son los actos organizados en todo el país para homenajear a la ex primera dama, especialmente en su localidad natal, a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, donde se inauguró el Complejo Casa Museo Eva Perón, y en la misma capital, que acogerá por la tarde una marcha de antorchas por calles del centro.



Este aniversario se produce en medio de un creciente clima electoral, a menos de seis meses de que se celebren comicios presidenciales, por lo que la figura de Evita, que es reivindicada por diversos grupos políticos, especialmente de las facciones peronistas, está especialmente presente.



El lunes por la tarde se llevó adelante una recreación por la que cien mujeres "invocaron" la figura de Eva Perón de forma teatralizada en la que, bajo la consigna "Evita el Macrismo", mostraron su apoyo a Fernández -que todavía no ha confirmado si se presentará a las elecciones- y su rechazo al actual mandatario, Mauricio Macri, quién buscará la reelección.