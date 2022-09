El primer Congreso Iberoamericano contra el "burnout" se celebrará en R.Dominicana

República Dominicana acogerá el año próximo el primer Congreso Iberoamericano contra el "burnout", el síndrome de desgaste laboral, en el que se abordará el impacto de este fenómeno en las empresas y los riesgos para los trabajadores, informaron este jueves sus organizadores.

En el evento, que se celebrará del 29 de junio al 2 de julio de 2023 en La Romana (a unos 120 kilómetros de Santo Domingo), participarán centenares de profesionales, propietarios de empresas, altos ejecutivos, directivos de recursos humanos, "coaches" y profesionales del área de la salud en general y mental de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Entre los asistentes internacionales figuran la psicóloga española Alejandra Vallejo-Nágera, el estratega estadounidense de origen cubano Andrés Cala y el escritor británico Carl Honoré, del movimiento "Slow Down", detalla en un comunicado la entidad organizadora del congreso Vacation is a Human Right Foundation.

Esa organización abandera la "pausa consciente" como hábito cotidiano y de vida, para redundar en empleados menos agotados y estresados, lo que da como resultado entornos más amables y humanizados.

En enero pasado, indica la nota, entró en vigor la última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se establece que el síndrome de desgaste profesional es un problema relacionado con el trabajo.

"Este trastorno repercute y altera la capacidad laboral de las personas. Afecta la calidad del trabajo, la satisfacción laboral, la motivación, el compromiso, el trabajo en equipo y la cohesión", afirmó el presidente de la entidad neoyorquina Somos Community Care, Ramón Tallaj.

Otros participantes en el congreso contra el "burnout" serán el neurocientífico español Néstor Braidot, el experto italiano en liderazgo Aldo Civico y el psicólogo estadounidense Michael Leiter.

El congreso contará con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los ministerios dominicanos de Turismo y Salud y la Alcaldía del Distrito Nacional, en República Dominicana.