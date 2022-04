El principal rival de Johnson, cercado por las filtraciones sobre su esposa

LONDRES (EFE).- Las aspiraciones para suceder a Boris Johnson del ministro de Economía británico, Rishi Sunak, han quedado en entredicho tras airearse que su esposa, rica heredera de un imperio tecnológico en la India, ha evitado pagar hasta ahora impuestos en Reino Unido.



Akshata Murty, propietaria de un 0.93 % de la empresa Infosys, fundada por su padre, recibe en torno a 11.6 millones de libras al año en dividendos, por los que no tributa ante la Hacienda británica gracias a su estatus de "non-dom" (no domiciliada), una fórmula legal que suelen usar millonarios extranjeros para no declarar ingresos obtenidos fuera del país.

La filtración de esos detalles a la prensa amenaza con hacer descarrilar la carrera política de su marido, que en los últimos meses se ha situado como candidato aventajado a liderar el Partido Conservador si Johnson acaba perdiendo el poder.

Con el foco mediático sobre él, el ministro se ha visto obligado además a reconocer que mantuvo una tarjeta de residente estadounidense (Green Card) hasta un año después de ocupar el cargo e hizo declaraciones fiscales anuales en ese país, lo que ha avivado la polémica sobre su propia situación fiscal.

Según sugiere el diario "The Independent" este sábado, además, Sunak aparece como beneficiario de ciertas entidades ligadas a los negocios de su esposa y domiciliadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes y las Islas Caimán.

Murty ha tratado de frenar las críticas asegurando a la BBC que a partir de ahora pagará impuestos sobre sus ganancias en el Reino Unido, si bien recalcó que su situación fiscal hasta la fecha ha sido "completamente legal".

DELFÍN DE JOHNSON

Con 40 años, Sunak asumió la cartera de Economía febrero de 2020, tras haber obtenido un escaño en la Cámara de los Comunes en 2015 y haber sido secretario jefe del Tesoro desde 2019.

Licenciado en la Universidad de Oxford y con un máster en la Universidad de Stanford -donde conoció a su esposa, en 2004-, ha cultivado una imagen de gestor eficiente y se ganó la confianza de Johnson para ocupar uno de los cargos más relevantes de su gabinete en una de su últimas crisis de Gobierno.

El escándalo de las fiestas en Downing Street cambió aparentemente la relación entre ambos. Sunak fue uno de los miembros del Ejecutivo más reacios a mostrar respaldo público al primer ministro, que durante semanas estuvo en la cuerda floja.

Finalmente dio ciertas muestras de apoyo a Johnson, al tiempo que elevaba su perfil político. En las últimas semanas, ha sido habitual verle junto al primer ministro en sus visitas a hospitales, fábricas y otros lugares, ofreciendo detalles sobre la financiación de las medidas que anuncia el jefe de Gobierno.

Junto con la ministra de Exteriores, Liz Truss, Sunak se ha posicionado como el candidato más firme a tomar las riendas del Ejecutivo si el caso de las fiestas, al que todavía le quedan algunos coletazos, acaba forzando la marcha de Johnson.

SOSPECHAS SOBRE LAS FILTRACIONES

El propio Sunak sugirió en un primer momento que las revelaciones sobre la situación fiscal de su esposa podían ser una campaña de desprestigio orquestada por la oposición laborista.

Aliados políticos del ministro han señalado sin embargo a Downing Street como posible fuente de las filtraciones y temen que se trate de una estrategia para frenar sus aspiraciones.

El propio Johnson fue cuestionado sobre ello durante la rueda de prensa que ofreció el viernes junto al canciller alemán, Olaf Scholz.

"Si existen esas filtraciones, no vienen del número 10 (de Downing Street). Dios sabe de dónde vienen", zanjó el jefe de Gobierno.

Johnson alabó además el "fantástico trabajo" de Sunak al frente de Economía y, sobre su residencia y arreglos fiscales en Estados Unidos, consideró que "ha hecho absolutamente todo lo que tenía que hacer".