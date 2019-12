El príncipe Felipe ingresa al hospital por una antigua afección

El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, fue internado en un hospital de Londres para chequeo y control de una afección preexistente; sin embargo, no se especificó de qué se trata. Mientras, la monarca de Reino Unido atendía un desayuno y lució tranquila y sonriente.

Mientras la reina Isabel II atendía un compromiso real en Sandringham, su esposo, el príncipe Felipe era llevado al hospital Rey Eduardo VIII localizado en Londres. De acuerdo con un comunicado, voceros del palacio de Buckingham informaron que "la admisión es una medida de precaución por consejo del doctor de Su Alteza Real".

La monarca de Reino Unido y Felipe de Edimburgo se casaron en 1947 en una de las ceremonias más importantes de todos los tiempos.

El príncipe Felipe y papá del príncipe Carlos, del príncipe Andrés, de la princesa Anna y del príncipe Eduardo; estará internado durante pocos días y su traslado no fue de emergencia ni se requirió el uso de una ambulancia debido a que se trata de un chequeo por una afección previa.

El esposo de la reina Isabel II, de 98 años, estará bajo observación y tratamiento, pero aún no se ha especificado cuál es el mal que requirió de una valoración por consejo médico. Él vive en la finca de Sandringham y la mayoría de los miembros de la familia real se reunirán con él para celebrar la fiesta navideña, excepto Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes pasarán estas fechas en Canadá.

Mientras tanto, la reina Isabel II viajó a bordo de un tren e iba vestida con elegancia y colores pastel: con un abrigo rosa sobre un vestido a juego, un pañuelo en la misma gana de tonos y su bolso en color negro. Esta vez, la monarca no llevaba su clásico sombrero.