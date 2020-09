El público todavía no se anima a regresar al cine en EEUU

Aproximadamente tres cuartas partes de las salas de cine en Estados Unidos ya están abiertas, pero la gente no está acudiendo al mismo ritmo como era antes del coronavirus.

Según estimaciones de los estudios el domingo, "Tenet" de Warner Bros. ganó 4,7 millones de dólares en su tercer fin de semana de estreno; "The New Mutants" de Disney agregó 1,6 millones en su cuarto fin de semana y la comedia romántica de Sony "The Broken Hearts Gallery" ganó 800.000 dólares adicionales en su segunda semana en cines.

Y a los recién llegados no les va mejor. Este fin de semana se estrenaron los dramas para adultos "The Nest" de IFC, con Jude Law y Carrie Coon, y "The Secrets We Keep" de Bleecker Street, con Noomi Rapace. Ambos se proyectaron en menos de 500 cines en todo el país y ninguno recibió mucho más de 200 dólares por ubicación. "The Nest" ganó un estimado de 62.000 dólares en 301 sedes y "The Secrets We Keep" recaudó poco menos de 90.000 en 471 salas.

Las cadenas de cine más grandes del país abrieron hace casi un mes luego de estar cerradas debido a la pandemia y la falta de nuevos lanzamientos. Pero desde que reabrieron con medidas de seguridad y la promesa de nuevos éxitos de taquilla, no han obtenido los ingresos que esperaban. Los cines en sitios cerrados en dos de los mercados más grandes del país, Nueva York y Los Ángeles, todavía no abren.